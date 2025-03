Avengers: Doomsday, i fratelli Russo spiegano come eviteranno gli spoiler

I fratelli Russo stanno riunendo nuovamente i Vendicatori per Avengers: Doomsday e hanno reclutato Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino. Con l’inizio delle riprese della produzione Marvel Studios, tutti gli occhi saranno puntati su di loro, soprattutto nei luoghi in cui i paparazzi potrebbero scattare foto e far trapelare spoiler. Tuttavia, i registi hanno recentemente rivelato in un’intervista di aver previsto questa eventualità e di aver scelto intenzionalmente i luoghi delle riprese.

“Siamo abbastanza bravi a chiudere la faccenda”, ha detto Joe Russo a Collider in un’intervista con Anthony Russo, aggiungendo: “Abbiamo studiato una sorta di strategia per sperare di essere efficaci in questo senso“. Joe ha ammesso che molte delle riprese saranno effettuate nei teatri di posa, dicendo: “Non vogliamo che la gente si faccia fotografare, quindi saremo piuttosto severi”.

Per quanto riguarda le scene all’esterno, Anthony ha dichiarato: “Le location che stiamo girando, le abbiamo scelte tenendo conto anche di questo”. I registi hanno anche dichiarato che ognuno dei film degli Avengers a cui stanno lavorando richiederà sei mesi, “una durata standard”. A questo punto non resta che attendere di poter avere, se non fughe di notizie dal set, qualche maggiore dettaglio in più su questi due attesissimi film.

In passato la Marvel ha dovuto ampiamente lottare contro le foto spoiler. Durante le riprese di Deadpool & Wolverine, sono trapelate delle foto dal set, che hanno portato la star Ryan Reynolds a chiedere moderazione nella condivisione degli spoiler. “Le sorprese fanno parte della magia dei film in sala. Per noi è importante girare il nuovo film di ‘Deadpool’ in ambienti reali e naturali, utilizzando effetti pratici, invece di girare il film in interni e in digitale. I teleobiettivi continuano a rovinare le sorprese e a creare una situazione difficile per tutti”, ha dichiarato Reynolds nel dicembre 2023.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.