Blade: il regista di John Wick sarebbe in lizza per dirigere il film

Il reboot di Blade potrebbe finalmente essere pronto per andare avanti: secondo quanto riportato, i Marvel Studios starebbero infatti puntando al regista della serie John Wick per dirigere il reboot del Marvel Cinematic Universe. Dal San Diego Comic-Con 2019, i Marvel Studios stanno lavorando attivamente al nuovo reboot di Blade, con Mahershala Ali che interpreterà il personaggio principale nella linea temporale del MCU. Tuttavia, dopo diversi ritardi, il film è attualmente ancora senza un regista e una data di uscita, poiché i Marvel Studios stanno ancora cercando di capire la direzione da dare all’iconico vampiro.

Ad ogni modo, secondo The InSneider, lo stesso regista di John Wick, Chad Stahelski, starebbe pensando di dirigere il reboot di Blade del MCU con Ali. Al momento della pubblicazione, i Marvel Studios non hanno però commentato la notizia, lasciando il destino del film ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, l’assunzione del ruolo da parte del regista avrebbe senso sulla base di una precedente intervista rilasciata a The Playlist, in cui Stahelski ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare a un film di Blade, affermando che “tra tutte le cose che ci sono là fuori, mi cimenterei con ‘Blade’ in un secondo”.

Cosa potrebbe significare il coinvolgimento di Chad Stahelski per Blade

Anche se solo il tempo ci dirà se Chad Stahelski otterrà il lavoro o meno, se è vero che è nel radar dei Marvel Studios per Blade, significa che stanno chiaramente prendendo la strada giusta per quello che vogliono fare con il personaggio di Ali nel MCU, in quanto Stahelski potrebbe apportare al film tutta l’azione spettacolare di cui ha bisogno. Dato l’enorme talento di cui dispone Ali come protagonista di Blade, la pressione sul progetto è estremamente alta, soprattutto se si considera la popolarità del personaggio nel canone Marvel. Per quanto sia stato frustrante vedere il reboot attraversare i numerosi problemi creativi, è meglio prendersi del tempo piuttosto che cancellare del tutto il film.

La domanda più importante, tuttavia, è se Blade sia destinato a far parte della Saga del Multiverso, o se il suo film da solista possa essere conservato fino alla Fase 7. A questo punto, dato che i Marvel Studios sono impegnati con Avengers: Doomsday – che è uno degli ultimi pezzi grossi per concludere la Saga del Multiverso – potrebbe avere più senso programmare il film per la Fase 7. Dal momento che Avengers: Secret Wars si vocifera che sarà un reboot soft per il MCU, il debutto del film sul vampiro in una nuova iterazione di questo franchise sarebbe probabilmente più utile al personaggio rispetto alla sua collocazione nella Fase 6.

Blade, tutto quello che sappiamo sul film

Del nuovo Blade si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il personaggio di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’MCU. Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals, quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade. Come noto, il film sta però affrontando numerosi problemi produttivi, con Ali che sembra essere stato scontento delle prime versioni della sceneggiatura.

Sarebbe dunque stata attuata una forte fase di riscrittura, che ha però naturalmente portato il progetto a subire ritardi sia sull’inizio delle riprese che sull’uscita in sala, attualmente non ancora ristabilita. Recentemente, inoltre, era stato riportato che Yann Demange ha abbandonato la regia del film, presumibilmente per via di alcuni contrasti con Ali. Blade è dunque ora alla ricerca di un nuovo regista.