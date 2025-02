Blake Lively saluta la compagna di set Michelle Trachtenberg: “Era elettricità”

La protagonista di Gossip Girl Blake Lively si è unita al ricordo per la sua co-protagonista Michelle Trachtenberg, la cui morte è stata confermata nelle ultime ore. L’attrice è stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York City ed è stata dichiarata morta all’età di 39 anni.

Lively ha pubblicato una lunga dichiarazione sulle sue Instagram Stories in ricordo dell’attrice, che ha interpretato Georgina Sparks e condividendo il set con Lively nella serie teen della CW di fine anni 2000.

Powered by

“Questo è il primo giorno in cui ho incontrato Michelle”, ha scritto Blake Lively nella didascalia di un loro fotogramma tratto da Gossip Girl. “Era elettricità. Sapevi che era entrata in una stanza perché la vibrazione cambiava. Tutto ciò che faceva, lo faceva al 200%. Rideva di gusto alle battute di qualcuno, affrontava le autorità a testa alta quando sentiva che qualcosa non andava, teneva molto al suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questo settore, per quanto a volte potesse essere doloroso, era ferocemente leale con i suoi amici e coraggiosa con quelli che amava, era grande, audace e decisamente se stessa.”

La dichiarazione di Lively continuava: “Il tempo passa. Dai per scontato di avere la possibilità di vedere un vecchio amico. Per parafrasare, le vere tragedie della vita sono quelle che ti colgono di sorpresa in un martedì di ozio”.

Trachtenberg è apparsa in 28 episodi di Gossip Girl come principale antagonista. Altri membri del cast come Ed Westwick, che ha interpretato Chuck Bass, e Chace Crawford, che ha interpretato Nate Archibald, hanno espresso dolore per la perdita.

Anche gli altri grandi co-protagonisti di Trachtenberg nei progetti, come Kim Cattrall, che ha lavorato con l’attrice in Ice Princess, e vari membri del cast di Buffy the Vampire Slayer, da James Marsters a David Boreanaz, hanno pianto l’attrice. Trachtenberg ha recitato nel ruolo della sorellina di Buffy, Dawn Summers.