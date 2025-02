Bong Joon-ho annuncia i piani per il suo ritorno al genere horror 19 anni dopo

Bong Joon-ho ha anticipato alcuni dettagli sul suo prossimo progetto horror. Bong è il regista premio Oscar dietro il film del 2019 Parasite, che ha fatto scalpore al momento dell’uscita e ha catapultato il regista verso ulteriori riconoscimenti internazionali. Ora, il creativo sudcoreano sta per pubblicare Mickey 17. La commedia dark d’azione fantascientifica in lingua inglese sarà interpretata da un cast stellare che include Robert Pattinson, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Naomi Ackie e Toni Collette, e uscirà il 7 marzo. È il primo film di Bong in sei anni.

Parlando con MBC Korea (traduzione via Fangoria), Bong anticipa alcuni dettagli sul suo prossimo film. Definendo il film horror il suo “progetto di vita”, afferma di aver pensato a questa storia fin dal 2001. Descrivendo alcuni momenti del film, ha detto: “Stiamo correndo nella sezione sotterranea della metropolitana. Nella carrozza accanto alla nostra, delle persone vestite in modo simile iniziano ad avvicinarsi al nostro lato”. Guarda la descrizione completa di Bong qui sotto:

È un po’ il mio progetto di vita. Ci sto pensando dal 2001. Stiamo correndo nella sezione sotterranea della metropolitana. Nella carrozza accanto alla nostra, delle persone che indossano abiti simili iniziano a venire dalla nostra parte. Stiamo correndo. Molte persone iniziano a venire dalla nostra parte.

Cosa significa questo per il prossimo progetto di Bong

Bong ha confermato che il suo prossimo progetto sarà un film horror, confermando le precedenti dichiarazioni del regista. Nel 2020, dopo l’uscita di Parasite, il regista aveva detto che stava lavorando a un “film coreano” che sarebbe stato ambientato a Seoul e avrebbe avuto “elementi unici di horror e azione”. Questo era uno dei due film a cui stava lavorando in quel periodo, l’altro è diventato Mickey 17. Ora, è chiaro che questo misterioso film d’azione sotterraneo sarà questo film. Resta da vedere da cosa stia scappando il gruppo di persone e cosa significhi il “lato oscuro”.

Bong non è nuovo al genere horror, ma il suo ritorno in questo campo sarà sicuramente ben accolto. Anche se Parasite aveva elementi horror, il film si basava su aspetti thriller e commedia nera per tessere la sua storia intrisa di commenti sociali. Prima di questo, tuttavia, il regista aveva diretto il film in lingua coreana The Host nel 2006. Da allora questo film è diventato un classico dell’horror coreano, il che fa ben sperare per il successo del suo ultimo film horror.