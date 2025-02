Brie Larson ammette che Carol Danvers le ha cambiato la vita, ma non vuole commentare le critiche

Brie Larson aveva già vinto un Premio Oscar prima di essere scelta per interpretare Carol Danvers nel Marvel Cinematic Universe e l’annuncio che avrebbe interpretato l’eroina è stato inizialmente accolto con positività dai fan.

Tuttavia, la situazione è cambiata quando sui social media sono circolati vari frammenti audio di interviste passate (con il suggerimento che il personaggio dovesse “odiare” gli uomini). Anche il fatto che Larson non sorridesse abbastanza nei trailer di Captain Marvel è diventato un problema per alcuni e il bombardamento di recensioni che ne è seguito ha portato Rotten Tomatoes a cambiare il modo in cui venivano generati i suoi punteggi del pubblico.

Captain Marvel ha comunque incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, ma The Marvels è stato un flop alla fine del 2023, ponendo probabilmente fine a qualsiasi futura avventura da solista per Larson come personaggio.

Mentre si prevede che apparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, sembra che il suo periodo come Carol stia volgendo al termine. L’attrice non ha affrontato la questione in un’intervista con The Telegraph, ma ha riflettuto sull’impatto che ha avuto interpretare Captain Marvel per la prima volta nel 2019.

“Ero consapevole che interpretare Carol mi avrebbe resa una persona più pubblica di quanto non fossi prima”, ha detto al sito. “Ma pensavo che ciò che il film stava dicendo fosse più importante della mia paura, e pensavo anche di fidarmi di me stessa per sapere come gestire la mia vita”.

“È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Per molti dei personaggi che interpreto, dico ‘grazie, arrivederci’ una volta che è finito”, ha aggiunto Larson. “Non sento il bisogno di riportarli a casa. Con Captain Marvel, la maggior parte delle cose che ho imparato da lei, la sua capacità di agire, il suo senso di sé, le conservo. È stato fantastico che potesse essere questa esperienza anche per gli altri”.

Brie Larson si rifiuta di commentare le critiche al personaggio di Carol Danvers

Quando l’intervistatrice le ha chiesto di dire la sua sul perché alcuni uomini si sentissero minacciati dal suo casting, il report afferma che “la temperatura nella stanza è precipitata”. Ecco un estratto dal pezzo:

“‘Non lo so’, dice senza espressione. ‘Io… non ci faccio caso’. Le chiedo se non prestare attenzione sia il suo modo di gestire la misoginia. Passano alcuni secondi di gelido silenzio prima che risponda. “Quello che vorrei che tu capissi è che continuando questa conversazione, mi stai mettendo in relazione con qualcosa che non ha nulla a che fare con me”.

“Sembra una cosa sorprendente da dire. Ci riprovo chiedendole se crede che l’industria cinematografica continui a etichettare le attrici al punto che una supereroina possa, per un certo tipo di spettatore, sembrare ancora un’aberrazione. “Non credo che ci sia un modo per rispondere a questa domanda”, risponde Larson, “senza che diventi un problema per me”. Il suo addetto stampa interviene per chiedermi di passare alla domanda successiva”.

Probabilmente Brie Larson era preoccupata che qualsiasi cosa avesse detto sarebbe stata usata per alimentare ulteriore odio online nei suoi confronti, quindi è abbastanza facile capire perché non volesse dare una risposta articolata.

I Marvel Studios non hanno sfruttato appieno Carol nell’MCU; ambientare la sua storia di origine nel passato la teneva separata dall’MCU odierno e il suo ruolo in Avengers: Endgame era minimo. The Marvels, nel frattempo, avrebbe dovuto essere un capitolo importante nella Multiverse Saga, ma non ha mai funzionato del tutto.

Avengers: Doomsday dovrebbe uscire a maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars dovrebbe arrivare a maggio 2027.