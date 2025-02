Captain America: Brave New World, la scena post credits è davvero così brutta?

Captain America: Brave New World è in sala e, mentre i fan sembrano divisi sulla qualità complessiva dell’ultimo film dei Marvel Studios, un aspetto che sembra mettere tutti d’accordo è il fatto che la scena post-credits del film sia brutta.

Seguono spoiler

Nella scena, vediamo Sam Wilson (Anthony Mackie) passare dal Raft, la prigione galleggiante dove vengono mandati i supercriminali del mondo, per incontrare il dottor Samuel Sterns (Tim Blake Nelson). Dopo un po’ di tira e molla sul fatto che non condividono lo stesso senso dell’umorismo, The Leader fa qualche vago accenno a misteriosi “altri” per i quali Sam e i suoi Nuovi Vendicatori dovranno prepararsi, apparentemente preparando il prossimo grande film evento dell’MCU, Avengers: Doomsday.

Si tratta davvero di una scena con poco peso e brutta?

Abbiamo avuto alcuni eccellenti ed emozionanti scene post credits nel corso della storia del MCU, ma a pensarci bene, la maggior parte di esse non presenta cameo a sorpresa o grandi rivelazioni, e spesso servono solo come piccoli teaser abbastanza standard per le prossime uscite.

Se Brave New World fosse stato un film davvero grandioso, allora questa particolare scena post-credits avrebbe potuto essere una delusione. Ma se da una parte una scena modesta per un buon film è normale, dall’altra ci si aspettava qualcosa che avesse potuto significare il vero e proprio ritorno dei Marvel Studios dopo un paio di appuntamenti mancati nei mesi passati.

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.