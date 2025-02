Critics Choice Awards 2025: tutti i vincitori. Anora è il miglior film!

Wicked, Emilia Pérez e The Substance hanno trionfato con tre vittorie a testa ai 30° Critics Choice Awards annuali di venerdì sera. Tuttavia, è stato Anora a vincere il premio per il miglior film alla cerimonia di quest’anno.

L’uscita Neon è entrata in gara con sette nomination, tra cui migliore attrice per Mikey Madison e miglior regista e sceneggiatura originale per Sean Baker. Ma alla fine, Anora se n’è andata con l’ambito premio per il miglior film, e niente di più.

Powered by

Nel frattempo, il regista di Wicked Jon M. Chu, che non è stato nominato nella categoria miglior regista degli Academy Awards, ha battuto diversi candidati all’Oscar per vincere il premio come miglior regista ai Critics Choice Awards. “Vincerò quell’Oscar!” ha detto Chu scherzosamente sul palco.

Le categorie di recitazione cinematografica hanno avuto meno sorprese, poiché la cerimonia ha assegnato la migliore attrice a Demi Moore (The Substance), il miglior attore ad Adrien Brody (The Brutalist), la migliore attrice non protagonista a Zoe Saldaña (Emilia Pérez) e il miglior attore non protagonista a Kieran Culkin (A real pain).

Per quanto riguarda la televisione, “Shōgun” ha dominato con quattro vittorie, assicurandosi tutti i premi per i drama tranne quello per la migliore attrice, che è andato alla star di “Matlock” Kathy Bates, che ha superato la vincitrice dell’Emmy Anna Sawai. “Hacks” è seguito da vicino con tre vittorie, tra cui la migliore serie comica e i due premi per la recitazione femminile nella categoria commedia (Jean Smart e Hannah Einbinder).

Chelsea Handler ha presentato la 30a edizione annuale dei Critics Choice Awards, che è stata posticipata due volte a causa degli incendi di Los Angeles. La cerimonia si è tenuta al Barker Hangar di Santa Monica, in California.

Tutti i vincitori dei Critics Choice Awards 2025

CINEMA

BEST PICTURE – “Anora” (WINNER)

BEST ACTOR – Adrien Brody – “The Brutalist” (WINNER)

BEST ACTRESS – Demi Moore – “The Substance” (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTOR – Kieran Culkin – “A Real Pain” (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTRESS – Zoe Saldaña – “Emilia Pérez” (WINNER)

BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS – Maisy Stella – “My Old Ass” (WINNER)

BEST ACTING ENSEMBLE – “Conclave” (WINNER)

BEST DIRECTOR – Jon M. Chu – “Wicked” (WINNER)

BEST ORIGINAL SCREENPLAY – Coralie Fargeat – “The Substance” (WINNER)

BEST ADAPTED SCREENPLAY – Peter Straughan – “Conclave” (WINNER)

BEST CINEMATOGRAPHY – Jarin Blaschke – “Nosferatu” (WINNER)

BEST PRODUCTION DESIGN – Nathan Crowley, Lee Sandales – “Wicked” (WINNER)

BEST EDITING – Marco Costa – “Challengers” (WINNER)

BEST COSTUME DESIGN – Paul Tazewell – “Wicked” (WINNER)

BEST HAIR AND MAKEUP – Hair and Makeup Team – “The Substance” (WINNER)

BEST VISUAL EFFECTS – Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer – “Dune: Part Two” (WINNER)

BEST ANIMATED FEATURE – “The Wild Robot” (WINNER)

BEST COMEDY – “A Real Pain” (WINNER — TIE)/ “Deadpool & Wolverine” (WINNER — TIE)

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM – “Emilia Pérez” (WINNER)

BEST SONG – “El Mal” – “Emilia Pérez” – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille (WINNER)

BEST SCORE – Trent Reznor & Atticus Ross – “Challengers” (WINNER)

TELEVISIONE

BEST DRAMA SERIES – “Shōgun” (FX / Hulu) (WINNER)

BEST ACTOR IN A DRAMA SERIES – Hiroyuki Sanada – “Shōgun” (FX / Hulu) (WINNER)

BEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES – Kathy Bates – “Matlock” (CBS) (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES – Tadanobu Asano – “Shōgun” (FX / Hulu) (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES – Moeka Hoshi – “Shōgun” (FX / Hulu) (WINNER)

BEST COMEDY SERIES – “Hacks” (HBO | Max) (WINNER)

BEST ACTOR IN A COMEDY SERIES – Adam Brody – “Nobody Wants This” (Netflix) (WINNER)

BEST ACTRESS IN A COMEDY SERIES – Jean Smart – “Hacks” (HBO | Max) (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES – Michael Urie – “Shrinking” (Apple TV+) (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES – Hannah Einbinder – “Hacks” (HBO | Max) (WINNER)

BEST LIMITED SERIES – “Baby Reindeer” (Netflix) (WINNER)

BEST MOVIE MADE FOR TELEVISION – “Rebel Ridge” (Netflix) (WINNER)

BEST ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION

Colin Farrell – “The Penguin” (HBO | Max) (WINNER)

BEST ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION – Cristin Milioti – “The Penguin” (HBO | Max) (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION – Liev Schreiber – “The Perfect Couple” (Netflix) (WINNER)

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE MADE FOR TELEVISION – Jessica Gunning – “Baby Reindeer” (Netflix) (WINNER)

BEST FOREIGN LANGUAGE SERIES – “Squid Game” (Netflix) (WINNER)

BEST ANIMATED SERIES – “X-Men ’97” (Disney+) (WINNER)

BEST TALK SHOW – “John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A.” (Netflix) (WINNER)

BEST COMEDY SPECIAL – “Ali Wong: Single Lady” (Netflix) (WINNER)