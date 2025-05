Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones protagonisti di Here Comes the Flood

Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones saranno i protagonisti del heist movie Here Comes the Flood di Netflix. Come riportato da Variety, il film diretto dal candidato all’Oscar Fernando Meirelles (I due papi, City of God) racconta la storia di una guardia di banca che complotta con un maestro ladro per derubarla. Il tutto arricchitto dalla nascita e dal declino della sua relazione con una cassiera di banca e una serie di colpi di scena che sveleranno la truffa al centro di tutto.

Il progetto è stato annunciato mercoledì durante la presentazione di Upfront di Netflix. Simon Kinberg (Mr. & Mrs. Smith) ha scritto la sceneggiatura di Here Comes the Flood. Tra i produttori figurano Kinberg e Audrey Chon per Genre Films e Meirelles. Samson Mucke è il produttore esecutivo. Secondo la logline ufficiale di Netflix, Here Comes the Flood è un “film di rapina non convenzionale su una guardia di banca, una cassiera e un maestro ladro in un gioco mortale di truffe e doppi giochi”.

Denzel Washington apparirà poi in Highest 2 Lowest di Spike Lee accanto ad A$AP Rocky. Il film è liberamente basato su High and Low di Akira Kurosawa, che segue un uomo d’affari che decide se usare la sua ricchezza per promuovere la sua carriera o salvare la vita di un bambino. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 22 agosto e sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal 5 settembre, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Prima di questo nuovo progetto, Washington ha recitato in Il Gladiatore II.

Daisy Edgar-Jones, nota per i suoi ruoli in Twisters, La ragazza della palude e Normal People, è apparsa di recente in On Swift Horses di Daniel Minahan, accanto a Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva e Sasha Calle. Robert Pattinson è invece apparso di recente in Mickey 17 di Bong Joon-ho. Prossimamente sarà impegnato in The Drama di A24, al fianco di Zendaya. Il film di Lynne Ramsay Die, My Love, di cui Pattinson è protagonista insieme a Jennifer Lawrence, sarà invece presentato in anteprima al Festival di Cannes di quest’anno.