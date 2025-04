Finché morti non ci separi 2: nuovi ingressi nel cast!

Con l’inizio delle riprese di Ready Or Not 2 (da noi attualmente noto come Finché morte non ci separi 2), al cast si sono aggiunti diversi volti nuovi, tra cui Sarah Michelle Gellar ed Elijah Wood. Il prossimo sequel vedrà il ritorno dei registi originali Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette e della star originale Samara Weaving, che ha interpretato la final girl Grace nel precedente film. Sebbene il primo sia stato un successo di critica e commerciale, lo sviluppo del sequel è stato lento per diversi anni, con la conferma che il film sarebbe stato realizzato arrivata solo nell’ottobre dello scorso anno.

Secondo Deadline, il film, intitolato ufficialmente Ready or Not: Here I Come, ha iniziato ufficialmente le riprese a Toronto. La notizia è arrivata con il casting di Gellar e Wood, anche se i loro ruoli sono al momento ancora coperti. Al cast si aggiungono anche Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand e David Cronenberg. Il duo di registi, noto anche come collettivo Radio Silence ha dichiarato “Siamo entusiasti di tornare nel mondo di Ready or Not con Samara, Brett, Avery e Andrew, e di lavorare con questo cast di immenso talento e con gli incredibili artisti di tutti i reparti che si uniscono alla famiglia di Ready or Not“.

La Searchlight Pictures ha dunque condiviso un nuovo post per commemorare l’inizio delle riprese, con una canzone familiare che suona in sottofondo mentre una mano stende delle carte con i nomi dei nuovi membri del cast e di quelli che ritornano:

Di cosa parla Finché morte non ci separi?

Finché morte non ci separi è stato un modesto successo horror per Searchlight nel 2019. Costato appena 6 milioni di dollari, ha ottenuto un rispettabile incasso di 57 milioni di dollari in tutto il mondo. Un sequel era quindi molto probabile, soprattutto se si fosse riusciti a convincere la carismatica Samara Weaving a tornare. Nel primo film, la Grace interpretata da Samara Weaving si è appena sposata con una famiglia benestante e, durante la prima notte di nozze, i suoceri hanno in mente un tipo di rituale molto diverso per celebrare l’occasione e la costringono a un sadico gioco a nascondino.