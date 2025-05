Gears of War: David Leitch in trattative per dirigere il film Netflix

Il regista David Leitch, stando a quanto riportato da Deadline, sarebbe in trattative per dirigere l’adattamento del videogioco di successo Gears of War per Netflix, di cui sceneggiatore di Dune Jon Spaihts sta scrivendo la sceneggiatura. Leitch e la sua partner Kelly McCormick dovrebbero inoltre produrre il film attraverso la loro 87North insieme a The Coalition. Leitch è da molti ritenuto una scelta sicura per il progetto, essendosi distinto con film d’azione come Deadpool 2, Bullet Train e il recente The Fall Guy.

Attualmente, sappiamo che Leitch sta lavorando ad un heist movie dal titolo How to Rob a Bank, con protagonisti Zoë Kravitz e Nicholas Hoult. Il film ha già una data d’uscita nelle sale fissata al 4 settembre 2026, cosa che porta a prevedere le riprese nell’arco del 2025. Se le trattative con Netflix dovessero andare a buon fine, è dunque possibile che l’adattamento del videogioco diventi il progetto successivo di Leitch, per il quale non si dovrebbe attendere poi molto prima di poterlo vedere sullo schermo.

Cosa sappiamo sul film di Gears of War?

Netflix attualmente prevede di adattare Gears of War in un film live-action che sarà seguito da una serie animata per adulti e potenzialmente da ulteriori progetti successivi. La star dei Guardiani della Galassia Dave Bautista è stato piuttosto esplicito nel voler essere nel film, affermando che la parte del personaggio principale Marcus Fenix ​​è un “ruolo da sogno”, anche se il mese scorso l’attore ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento nel film e nel cast.

Per quanto riguarda il gioco, questo è ambientato su un pianeta sull’orlo del collasso sociale quando una minaccia sotto forma di creature sotterranee note come Locuste porta l’umanità sull’orlo dell’estinzione. La Squadra Delta, una squadra di fuoco divisa, guidata dal sergente Marcus Fenix, caduto in disgrazia, è incaricata di guidare l’ultima resistenza dell’umanità.

