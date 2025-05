Godzilla x Kong 3: la produzione del film ha inizio, svelato il titolo ufficiale

Il titolo di Godzilla x Kong 3 è stato rivelato insieme ad un primo filmato del film che conferma ufficialmente l’inizio della produzione del nuovo capitolo del Monsterverse. Al termine di questo video condiviso dai canali Warner Bros. viene dunque rivelato che il titolo ufficiale è Godzilla x Kong: Supernova. Al momento non ci sono altre informazioni sulla trama del film, anche se questo filmato lascia intendere l’arrivo di una minaccia particolarmente importante. Come riportato, il film arriverà in sala il 27 marzo 2027.

Quello che sappiamo sul nuovo Godzilla x Kong

Si dice che il film metterà diversi nuovi personaggi umani al fianco dei titani Godzilla e Kong, che si troveranno ad affrontare una minaccia cataclismatica di portata mondiale. Grant Sputore (I Am Mother) dirige da una sceneggiatura di Dave Callaham, autore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che prende il posto di Adam Wingard dopo il suo lavoro su Godzilla e Kong – Il nuovo impero (qui la recensione) e il precedente Godzilla vs Kong.

Per quanto riguarda il cast, questo comprende Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey, Sam Neill e Dan Stevens, che riprende il ruolo del veterinario Trapper Beasley dal precedente film, affermatosi come il capitolo di maggior incasso del franchise.

Di recente sono trapelati alcuni dettagli sulla trama del sequel di Godzilla x Kong, ma al momento non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

