Gwyneth Paltrow scioccata nello scoprire di essere in 7 film Marvel: “Con loro è tutto un segreto”

L’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha partecipato a una video intervista retrospettiva sulla sua carriera con Vanity Fair ed è rimasta scioccata nello scoprire che ha interpretato Pepper Potts in sette film della Marvel. Guardando una clip di “Iron Man” del 2008, che ha dato il via al MCU, la Paltrow ha anche osservato: “Non è una grande parrucca, ragazzi. Ammettiamolo”.

“Ci siamo divertiti così tanto in questo film. Sembrava un film indipendente”, ha detto la Paltrow. “Jon [Favreau], Robert [Downey Jr.] e io abbiamo improvvisato tutto il giorno ogni giorno. Ci sono state molte riscritture. La mattina andavamo nella roulotte di Jon e improvvisavamo tutti e tre. Non è tipico farlo in un film d’azione a grande budget. Jon era così brillante e voleva che il film avesse un senso di realtà e che fosse basato sui personaggi”.

“Non c’era alcuna pressione su di noi”, ha aggiunto Gwyneth Paltrow. “Nessuno pensava che sarebbe diventato qualcosa. Lo studio pensava di aver corso un grosso rischio con Robert come protagonista e che probabilmente non sarebbe stato nemmeno un successo. Poi è uscito e ha cambiato il corso di quello studio”.

Quando le è stato chiesto se avrebbe mai immaginato di interpretare Pepper Potts in altri sei film Marvel, tra cui i blockbuster “Avengers: Endgame” e ”Avengers: Infinity War”, la Paltrow ha risposto incredula. “Non può essere vero. Non posso aver partecipato a sette film. È vero?”. Come sapranno i suoi fan, la Paltrow è spesso diventata virale per il fatto di non ricordare le cose del Marvel Cinematic Universe, in particolare quando ha ammesso che non aveva idea di aver girato delle scene nei panni di Pepper per “Spider-Man: Homecoming”.

Quando è stato tirato in ballo “Captain America: Brave New World” è stato tirato in ballo da Vanity Fair, Gwyneth Paltrow ha chiesto: “Che cos’è?”. “Mantengono tutto molto top secret”, ha poi detto Paltrow della Marvel. “Pensano di essere la CIA, come se si trattasse di segreti nazionali. Ecco perché non sapevo di essere in ‘Spider-Man’. Non me l’hanno mai detto. Non c’erano cartelli con scritto Spider-Man. Nel copione non c’era nemmeno scritto Spider-Man. Con loro è tutto un segreto”.