I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i Funko POP rivelano il primo sguardo a Franklyn Richards

Funko ha presentato ufficialmente la prima ondata di Funko POP dedicati al film I Fantastici Quattro: Gli Inizi e, in linea con la tradizione dell’azienda di rivelare spoiler sui film in uscita, confermano che un certo personaggio farà il suo debutto nel MCU nel reboot. Oltre a tutti e quattro i membri della Prima Famiglia Marvel e a Silver Surfer, il POP di Sue Storm è infatti accompagnato da Franklin Richards. Questa rivelazione probabilmente non sarà una grande sorpresa, dal momento che da tempo si vocifera che il figlio di Reed e Sue apparirà nel film, e il trailer più recente ha confermato che Sue è incinta.

Un precedente rumor sosteneva che Avengers: Doomsday stava selezionando attori tra i 10 e i 13 anni per interpretare Franklin, che avrà un “ruolo importante” nel film. Nei fumetti, Richards – un mutante che stravolge la realtà – usa le sue abilità per diventare adulto. Questo gli permette di utilizzare i suoi poteri psionici al massimo del loro potenziale, ma dopo essersi reso conto che la sua mente non ha ancora la maturità emotiva di un adulto, decide di tornare bambino. Se Doomsday dovesse seguire questa trama, ci aspetteremmo dei grossi cambiamenti nel modo in cui si svolgeranno le cose.

Anche se il trailer completo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non lo ha confermato, è stato suggerito che Galactus invii Silver Surfer per chiedere a Reed e Sue di consegnargli Franklin. Questo potrebbe indicare che il MCU adatterà almeno alcuni elementi dell’arco di “Terra X”, che ha visto Franklin diventare il nuovo Galactus per un certo periodo. Anche in questo caso, non si prevede un adattamento diretto, ma è possibile che Franklin si trasformi in un essere quasi divino per proteggere (o ripristinare) il Multiverso. Intanto, ecco qui di seguito i Funko POP dedicati al film:

Tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn Richards, figlio di Reed e Sue, potrebbe inoltre comparire alla fine del film.