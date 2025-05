I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista parla dell’importanza di H.E.R.B.I.E. e svela il suo doppiatore

Con un’ambientazione futuristica in stile anni ’60, I Fantastici Quattro: Gli Inizi sembra destinato ad abbracciare i fumetti in grande stile. Nel film, la Prima Famiglia Marvel incontrerà Silver Surfer e Galactus e sarà affiancata dal loro fedele aiutante robot, H.E.R.B.I.E. L’adorabile “Humanoid Experimental Robot, B-Type, Integrated Electronics” è diventato una colonna portante dei fumetti e dell’animazione, servendo occasionalmente come alleato chiave in battaglia o, più spesso, come babysitter di Franklin Richards.

Parlando con Empire Magazine, il regista Matt Shakman ha ora dichiarato: “È una creazione di Reed Richards. È il robot più evoluto della nostra epoca. È davvero il braccio destro di Reed in laboratorio, in grado di assisterlo in qualsiasi tipo di esperimento, sempre al suo fianco, sia a New York che nello spazio”. Ha poi rivelato che ci saranno altri H.E.R.B.I.E. nel film, “che faranno commissioni, porteranno a spasso i cani, lavoreranno come maggiordomi”.

Shakman ha aggiunto: “Questo è un film sulla famiglia, sui bambini, sull’ansia dei genitori e su tutte le cose che si accompagnano all’essere genitori per la prima volta: speranze e sogni. H.E.R.B.I.E. è sicuramente una parte fondamentale di questo viaggio emotivo”. Sul set, H.E.R.B.I.E. era presente in diverse forme, da un pupazzo di legno a un animatronic controllato da quattro persone. Questi saranno combinati con effetti CGI nel film finito. “Il nostro ‘primo’ ha la testa e le braccia completamente mobili”, racconta Alistair Williams, supervisore degli effetti speciali, sul set.

“Lo abbiamo fatto girare per il set, pulire, raccogliere giocattoli, servire Martini… E avrà anche una personalità extra, grazie alla performance vocale del leggendario sound editor e doppiatore Matthew Wood, alias l’uomo dietro al Generale Grievous nei prequel di Star Wars“. “È affascinante, divertente, ma vi spezzerà anche il cuore”, promette Shakman. “Il che spero sia emblematico del film”.

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire alla fine del film.