J.K. Simmons torna a collaborare con Brad Pitt e David Ayer per ‘Heart Of The Beast’ della Paramount

J.K. Simmons salirà a bordo del film della Paramount Pictures diretto da David Ayer Heart of the Beast al fianco di Brad Pitt. È la seconda volta che il vincitore dell’Oscar per Whiplash lavora con Ayer dopo il dramma poliziesco del 2005 con Christian Bale Harsh Times, e la terza volta che recita in un film di Pitt dopo The Mexican del 2001 e la commedia del 2008 di Joel ed Ethan Coen con George Clooney e Frances McDormand Burn After Reading.

Heart of the Beast segue un ex soldato delle forze speciali dell’esercito e il suo cane da combattimento in pensione che lottano per la sopravvivenza dopo un incidente aereo nelle profondità della natura selvaggia dell’Alaska. Cameron Alexander ha scritto la sceneggiatura e sarà il produttore esecutivo. Damien Chazelle e Olivia Hamilton stanno producendo con la loro Wild Chickens Productions come parte del loro accordo di prima occhiata con lo studio.

Simmons ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista, un Golden Globe e un SAG Award per la sua interpretazione di un professore di musica caustico in Whiplash del 2014. È noto per il suo ruolo di J. Jonah Jameson nei film di Spider-Man della Sony, sia quelli di Sam Raimi che quelli di Jon Watts. Altri crediti cinematografici includono La La Land, Juno, Saturday Night, il film di Natale di Dwyane Johnson-Chris Evans Red One, così come Being the Ricardos di Aaron Sorkin in cui ha interpretato William Frawley, per il quale ha ricevuto la sua seconda nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista.