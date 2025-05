Jennifer Garner protagonista dello Sci-Fi Zygote

Jennifer Garner (The Last Thing He Told Me) sarà la protagonista di Zygote, un dramma fantascientifico basato su un racconto di Alyssa Hill, che si occuperà dell’adattamento della sceneggiatura.

Prodotto da Pinky Promise (The Last Showgirl, Eleanor the Great) e Linden Productions (Is God Is, Family Switch), il film è incentrato su Parisa (Jennifer Garner), una negoziatrice d’élite che viene inviata a 400 chilometri dalla Terra in risposta alla cattura di ostaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. A causa della natura inaspettata della spedizione, Parisa si rende presto conto che questa potrebbe essere la sua ultima missione, costretta a confrontarsi con i limiti del suo lavoro e con la sua stessa mortalità.

Kara Durrett e Jessamine Burgum di Pinky Promise saranno le produttrici, insieme a Riva Marker e Deanna Barillari di Linden Productions. Mia Samuels di Linden supervisionerà il progetto dopo aver siglato l’accordo per i diritti del film, in collaborazione con Barillari. La poltrona di regista rimane aperta.

Jennifer Garner è reduce dal successo di The Last Thing He Told Me, la serie di successo di Apple, adattamento del bestseller del New York Times di Laura Dave. È produttrice esecutiva e protagonista della serie, che ha completato la produzione della seconda stagione dopo il lancio come miniserie. Garner ha anche recentemente diretto le commedie per famiglie di Netflix Family Switch (prodotte da Linden Productions) e Yes Day, quest’ultima che ha ottenuto il più grande lancio di film per bambini e famiglie della piattaforma di streaming fino ad oggi. Prossimamente, sarà protagonista e produttrice esecutiva della serie di Peacock The Five-Star Weekend.

Dopo il premiato successo di The Last Showgirl, con Pamela Anderson, Pinky Promise è dietro l’esordio alla regia di Scarlett Johansson, Eleanor the Great, con June Squibb e Chiwetel Ejiofor, presentato in anteprima a Cannes, così come l’imminente I Don’t Understand You con Nick Kroll e Andrew Rannells, una commedia horror in uscita a giugno. La società è fondata dall’amministratore delegato Jessamine Burgum, che la gestisce insieme alla presidente e responsabile del settore cinematografico Kara Durrett.