John Wick 5: ufficialmente in lavorazione il nuovo capitolo

John Wick 5, il film che sembrava impossibile dopo le esplosioni di John Wick: Capitolo 4, è stato ufficialmente confermato! Il franchise di azione e acrobazie vietato ai minori sembrava concludersi con il quarto film, ma ora abbiamo la conferma che il quinto film è in lavorazione.

In un evento di anteprima per la John Wick Experience a Las Vegas, Jenefer Brown, responsabile dei prodotti e delle esperienze globali, ha parlato con ComicBook.com e ha confermato che il quinto film del franchise si farà. “Questo mondo continua a crescere ed espandersi in modi incredibili. Il prossimo, ovviamente, è Ballerina, che è il nostro primo film spin-off e non vediamo l’ora che venga distribuito in tutto il mondo. Ovviamente, abbiamo annunciato che stiamo lavorando a un quinto film di John Wick”.

Ha poi aggiunto alla conversazione: “Stiamo sviluppando un quinto film di John Wick… [lui] potrebbe essere [morto]. Siamo tutti col fiato sospeso in attesa di scoprirlo”.

Questa è una bella e gradita sorpresa, dato che lo stesso Keanu Reeves ha detto che il personaggio è morto. Infatti, queste sono state le sue esatte parole. Ovviamente, a Hollywood, tutto può succedere, inclusa la resurrezione di personaggi morti. Forse Reeves sta cercando di depistare tutti, o forse lo studio sta pianificando di continuare i film con o senza di lui, cosa che senza dubbio sconvolgerebbe molti fan.

Alla fine di John Wick: Capitolo 4, era abbastanza chiaro che John era morto, anche se non abbiamo visto il corpo del personaggio messo in una bara o sepolto. C’erano molte teorie che circolavano sul fatto che John non fosse effettivamente morto, e alcune di queste erano vagamente basate sul fatto che l’attenzione del cane di John fosse stata distolta dalla sua tomba all’ultimo minuto. Forse questo significa che John è vivo, forse questo significa che il cane stava guardando uno scoiattolo, ma se John Wick torna sul grande schermo per un’azione più incredibile, siamo emozionati.

Il primo John Wick è più di un semplice film su un ex assassino la cui moglie è morta di recente e gli ha lasciato un cucciolo. Quando quel cucciolo viene ucciso da mafiosi russi che gli rubano anche l’auto, John cerca vendetta. In John Wick: Capitolo 2, apprendiamo che questo mondo di assassini è molto più grande di quanto si pensasse in precedenza e la tradizione del mondo si espande in modo esponenziale. Ciò continua in John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, dove John deve difendere i suoi amici. In John Wick: Capitolo 4, le acrobazie e il mondo sono più grandi che mai, così come il numero di uccisioni di John.