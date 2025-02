Kang tornerà nel MCU ma non avrà il volto di Jonathan Majors?

La scorsa settimana, una voce piuttosto incerta secondo cui i Marvel Studios avrebbero potuto prendere in considerazione di riportare Jonathan Majors nell’MCU come Kang il Conquistatore ha fatto il giro online. Un certo numero di addetti ai lavori si è affrettato a smentirla, ma sembra che il report possa essere stato in parte preciso.

Jeff Sneider ha discusso la situazione di Kang nell’episodio di questa settimana di The Hot Mic, e crede che ci siano dei piani in atto per reintrodurre il cattivo nel Marvel Cinematic Universe, ma non per molto. Apparentemente, la Marvel vuole concludere la trama di Kang riportando il personaggio per quella che potrebbe essere solo una manciata di scene (se non di più). Sneider ha sentito dire che “la Marvel ha un piano per dire addio a Kang” e che “il Dottor Destino potrebbe essere quello che lo ucciderà” in uno dei prossimi film di Avengers.

Jonathan Majors non riprenderà il ruolo, tuttavia, poiché Sneider ha anche sentito che l’attore di Severance Tramell Tillman potrebbe essere in trattative per interpretare il potente viaggiatore del tempo. Quanto dovremmo fidarci? Sneider avverte che per il momento si tratta solo di una voce, ma Colman Domingo ha recentemente confermato di aver parlato con la Marvel di un possibile ruolo di una nuova versione di Kang, il che ovviamente suggerirebbe che lo studio sta cercando un altro attore per il ruolo.

La Marvel ha deciso di allontanarsi da Kang dopo la condanna di Majors (per aggressione) e ha annunciato che Robert Downey Jr. avrebbe interpretato il Dottor Destino nel film Avengers: Doomsday, originariamente noto come The Kang Dynasty.