La Grazia di Paolo Sorrentino acquistato da MUBI per la distribuzione mondiale

Mubi continua la sua corsa agli acquisti di distribuzione internazionale e l’ultimo titolo che ha comprato è La Grazia di Paolo Sorrentino. Il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione ha acquistato il prossimo film di Sorrentino per i diritti mondiali esclusa l’Italia e manterrà tutti i diritti in Nord America, America Latina, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Benelux, Spagna, Turchia, India, Australia e Nuova Zelanda, con piani di distribuzione nelle sale che saranno annunciati nei prossimi mesi. The Match Factory venderà i restanti territori.

Una storia d’amore, la cui trama esatta rimane nascosta, La Grazia segna il ritorno di Sorrentino alla regia dopo Parthenope che è stato lanciato da Cannes e ha ottenuto incassi da record. La Grazia ​​riunisce Sorrentino con Toni Servillo.

Il fondatore e CEO di Mubi, Efe Cakarel, che ha inseguito il progetto, ha affermato “Paolo Sorrentino è sempre stato un maestro della poesia cinematografica, ma “La Grazia” è qualcosa di veramente speciale, profondo, malinconico e malvagiamente acuto nella sua contemplazione del potere, dell’influenza e del peso della storia, il tutto raccontato con l’eleganza e l’arguzia singolari di Sorrentino”. “Noi di Mubi siamo onorati di essere la casa di questo film e non vediamo l’ora di condividere la sua brillantezza con il pubblico di tutto il mondo”, ha continuato Cakarel.

Sorrentino, nel frattempo, ha affermato di essere “estremamente felice che La Grazia viaggerà in tutto il mondo grazie ai nostri due grandi partner, Mubi e The Match Factory, e si sente fortunato di poter contare sulla loro incredibile competenza“.