La Lezione: terminate le riprese dle film con Matilda De Angelis

Sono terminate le riprese de La Lezione, il nuovo film diretto da Stefano Mordini, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori. Nel cast Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini. La sceneggiatura è firmata da Stefano Mordini e Luca Infascelli.

La Lezione è una produzione Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. Le riprese si sono svolte a Trieste e a Roma.

La trama del film

Una giovane e brillante avvocatessa di Trieste, dopo aver difeso con successo dall’accusa di violenza sessuale un carismatico professore universitario, viene ricontattata da lui per intentare una causa contro l’università che, pur avendolo reintegrato, lo relega a un ruolo marginale. Nello stesso momento, il suo passato torna a cercarla: strani segnali, presenze elusive e un senso di costante minaccia le insinuano il dubbio che il suo ex compagno, violento e ossessionato da lei tanto da essere stato condannato per “stalking”, abbia ripreso a perseguitarla. Mentre il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile, Elisabetta si decide a scoprire la verità, in un crescendo di tensione che la porterà a ritrovarsi sola e a mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere.