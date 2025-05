Lili Taylor interpreterà Mags in Hunger Games: L’alba sulla mietitura

L’attrice Lili Taylor interpreterà Mags, ex campionessa degli Hunger Games diventata mentore del Distretto 12 nel film Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Questa notizia, riportata da Deadline, segue quella di ieri secondo cui Maya Hawke si è unita al cast nel ruolo di Wiress, un’altra ex campionessa trasformata in mentore. Conosciuta per aver lavorato in progetti come American Crime e The Conjuring, Lili Taylor è stata vista di recente come protagonista di Outer Range di Prime Video al fianco di Josh Brolin. A marzo è stata scritturata per un ruolo in Daredevil: Rinascita – Stagione 2.

Quello che sappiamo su Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Ambientato durante il Secondo Quarto, il prequel – basato sull’omonimo romanzo del 2025 di Suzanne Collins – esplorerà i Giochi a cui Haymitch ha partecipato. Questo lo colloca 24 anni prima degli eventi del film Hunger Games. Francis Lawrence, che ha diretto i precedenti film della saga, è in lizza per dirigere anche questo nuovo film. “Suzanne Collins è una narratrice magistrale e la nostra stella polare creativa”, ha invece dichiarato Adam Fogelson del Lionsgate Motion Picture Group.

“Non potremmo essere più fortunati di essere guidati e affidati a una collaboratrice il cui talento e la cui immaginazione sono così costantemente brillanti. Sappiamo che i fan di Hunger Games di tutto il mondo saranno incantati dal punto in cui Suzanne ha concentrato questa prossima straordinaria storia”.

E ha aggiunto: “Il Secondo Quarto è leggendario e incombe sulla storia dei Giochi, anche ai tempi di Katniss Everdeen, un quarto di secolo dopo. Come i fan di tutto il mondo, attendiamo con ansia questo emozionante ritorno a Panem”. La Collins ha anche aggiunto: “Fin dall’inizio, la Lionsgate è stata una casa e un partner meraviglioso per il franchise di Hunger Games, e sono molto entusiasta di collaborare con Adam e il team mentre portiamo questa prossima storia nelle sale nel 2026”.

Per quanto riguarda il cast, ad oggi sono certi Joseph Zada come protagonista nel ruolo del tributo al Distretto 12 Haymitch Abernathy, mentre Whitney Peak interpreterà la sua fidanzata Lenore Dove Baird. Mckenna Grace ricoprirà invece il ruolo di Maysilee Donner, che è l’altro tributo del Distretto 12 nei cinquantesimi Hunger Games insieme a Haymitch. Jesse Plemons ricoprirà invece il ruolo di Plutarch Heavensbee. Kelvin Harrison Jr. e Maya Hawke interpreteranno i mentori/vincitori del Distretto 3 Beetee e Wiress. Lili Taylor interpreterà Mags, ex campionessa degli Hunger Games diventata mentore del Distretto 12

Hunger Games: L’alba sulla mietitura arriverà nelle sale il 20 novembre 2026.