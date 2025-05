Mark Ruffalo e Hulk: cosa aspettarci da Doomsday e Secret War?

La rivelazione del cast di Avengers: Doomsday è stata ampia, ma certamente non esaustiva, dato che, trai molti nomi che mancano (per ora) all’appello, non c’era quello di Mark Ruffalo/Bruce Banner, alias l’Incredibile Hulk.

Mark Ruffalo interpreta lo scienziato da The Avengers del 2012, e presunti concept art trapelati per Secret Wars lo mostravano in quella che sembrava la “Groenlandia” di Battleworld accanto a She-Hulk e Skaar. Tuttavia, il nome di Ruffalo (né quello di Tatiana Maslany) non era sullo schienale di nessuna sedia.

L’ultima volta che abbiamo visto Banner, il suo braccio era guarito in seguito agli eventi di Avengers: Endgame. Dopo aver aiutato ad addestrare sua cugina, Jennifer Walters/She-Hulk, il Golia Verde ha incontrato suo figlio, Skaar. Sfortunatamente, la breve introduzione di quel personaggio nel finale di She-Hulk: Attorney at Law non ha ricevuto un’accoglienza calorosa.

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars possono trovare un modo per risolvere la situazione, ovviamente, e Alex Perez di The Cosmic Circus riporta che Mark Ruffalo tornerà in entrambi i film. Sebbene questo fosse prevedibile, è bello sapere che c’è spazio in entrambe le storie per Hulk. Banner rimane nel suo personaggio “Smart Hulk”, ma c’è la possibilità che questi film lo rivedano di nuovo Savage o, se siamo davvero fortunati con il Multiverso in gioco, Maestro potrebbe entrare in gioco.

Continuano a circolare voci su un progetto di World War Hulk, anche se sembra che sia stato riservato per la prossima saga narrativa del MCU (se davvero si realizzerà). Allo stato attuale, l’MCU ha almeno quattro Hulk – l’Hulk Rosso è vivo e vegeto in The Raft – e un Abominio, sebbene il debutto previsto di Amadeus Cho in Captain America: Brave New World sia stato cancellato nonostante fosse stato aggiunto durante le riprese aggiuntive. Aggiungeteci anche il Leader e ci sono tutti gli ingredienti per una battaglia globale che scatenerà chissà quanti Hulk (Maestro potrebbe persino essere la prossima evoluzione di Banner).

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).