Masters of the Universe: le prime foto dal set mostrano il principe Adam e la sua spada!

La produzione del film live action Masters of the Universe è ora in corso a Londra e le prime foto dal set sono state condivise online. Di recente abbiamo avuto un primo sguardo alla star Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Red, White & Royal Blue, The Idea of ​​You) in fase di allenamento per interpretare il ruolo principale di He-Man e ora abbiamo il nostro primo sguardo all’attore sul set come il principe Adam.

Come puoi vedere, Galitzine sfoggia quell’inconfondibile acconciatura in stile He-Man, così come l’abito rosa caratteristico di Adam. Le foto rivelano anche un primo sguardo alla Power Sword dell’eroe… che sembra essere stata confiscata dalla polizia. Sì, questi scatti confermano anche le recenti voci sulla trama secondo cui il film sarà ambientato in parte sulla Terra prima che Adam (presumibilmente) ritorni su Eternia.

Sebbene i dettagli ufficiali della storia non siano stati divulgati, sembra chiaro che questo adattamento apporterà un cambiamento piuttosto importante alla tradizione consolidata che circonda il principe Adam/He-Man.

In base a ciò che abbiamo sentito, il film presenterà Adam come un ragazzo normale nel “mondo reale“, che fa “un noioso lavoro d’ufficio“. Apparentemente, “tutta la storia di He-Man e Masters of the Universe sono storie che ha sentito da bambino”. Non c’è ancora conferma di questa trama, ma queste immagini sembrano confermarlo.

Il cast di Masters of the Universe

Travis Knight, regista di Bumblebee, sta dirigendo il film sul più grande guerriero di Eternia e ha ingaggiato Sam C. Wilson (House of the Dragon) per il ruolo di Trap Jaw, Kojo Attah (The Beekeeper) per Tri-Klops e Hafthor Bjornsson (Game of Thrones) per Goat Man.

Il cast comprende Nicholas Galitzine nei panni di He-Man; Alison Brie (Promising Young Woman) nel ruolo del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Sebbene i dettagli sulla trama non siano stati resi noti, sappiamo che il collaboratore di Knight in Wildwood, Chris Butler (ParaNorman), ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura. David Callaham e Aaron e Adam Neem si erano già occupati della sceneggiatura.

He-Man ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla serie televisiva animata He-Man and the Masters of the Universe, andata in onda dal 1983 al 1985, che ha generato una vasta gamma di merchandising, fumetti e un seguito di culto. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.