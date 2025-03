Millie Bobby Brown critica gli articoli che commentano il suo aspetto: “Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta”

L’attrice Millie Bobby Brown ha pubblicato un post su Instagram per affrontare una conversazione “molto necessaria” che riguarda ogni “giovane donna che cresce sotto lo sguardo del pubblico”, rimproverando ai media di passare il tempo a “sezionare” il suo aspetto in articoli “inquietanti”. “Ho iniziato a lavorare nel settore quando avevo 10 anni”, ha esordito l’attrice in un video postato, riportando le sue parole anche nella didascalia sottostante. “Sono cresciuta davanti al mondo e, per qualche motivo, la gente non riesce a crescere con me. Invece, si comportano come se dovessi rimanere congelata nel tempo, come se dovessi avere ancora l’aspetto che avevo nella stagione 1 di Stranger Things. E poiché non lo faccio, ora sono un bersaglio”.

L’attrice, ora protagonista di The Electric State, ha poi elencato alcuni post che esemplificano l’argomento in questione: “Perché i Gen Zers come Millie Bobby Brown invecchiano così male?“, a ‘Cosa ha fatto Millie Bobby Brown al suo viso?’, a ‘Millie Bobby Brown scambiata per la mamma di qualcuno mentre guida con la sorella minore a Los Angeles’, a ‘Matt Lucas di Little Britain si scaglia selvaggiamente contro il nuovo look da ’mamma rifatta” di Millie Bobby Brown”, aggiungendo che l’ultimo esempio è stato ‘amplificare un insulto piuttosto che chiedersi perché un uomo adulto stia prendendo in giro l’aspetto di una giovane donna.

Brown ha continuato: “Questo non è giornalismo. Questo è bullismo. Il fatto che scrittori adulti passino il loro tempo a esaminare il mio viso, il mio corpo, le mie scelte è inquietante. E il fatto che alcuni di questi articoli siano scritti da donne lo rende ancora peggiore. Parliamo sempre di sostenere ed elevare le giovani donne, ma quando si arriva al dunque, sembra molto più facile demolirle per fare clic. Le persone disilluse non riescono a sopportare che una ragazza diventi una donna, alle sue condizioni, non alle loro. Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non riesce a sopportare di vedere una ragazza diventare donna. Non proverò vergogna per il mio aspetto, per come mi vesto o per come mi presento”.

L’attrice ha poi così concluso il suo appassionato discorso: “Siamo diventati una società in cui è molto più facile criticare che fare un complimento. Perché è una reazione istintiva dire qualcosa di orribile piuttosto che dire qualcosa di carino? Se avete un problema con questo, devo chiedermi: Cos’è che vi mette così a disagio? Dobbiamo agire meglio. Non solo per me, ma per ogni giovane ragazza che merita di crescere senza la paura di essere fatta a pezzi per il solo fatto di esistere”. Qui di seguito, ecco il video pubblicato dall’attrice:

Millie Bobby Brown aveva già criticato questo tipo di situazioni

Entrata nell’industria dell’intrattenimento all’età di 12 anni e dopo aver affrontato una rapida ascesa alla fama grazie al successo della serie fantascientifica di Netflix, la Brown ha già parlato dell’esperienza “davvero travolgente” di crescere sotto gli occhi del pubblico. “Nelle ultime due settimane, dopo il compimento dei 18 anni, ho affrontato maggiormente questo problema, vedendo la differenza tra il modo in cui la gente si comporta e il modo in cui la stampa e i social media hanno reagito alla mia maggiore età”, ha dichiarato Brown nel 2022. “Credo che questo non dovrebbe cambiare nulla, ma è disgustoso ed è vero, e… è una rappresentazione molto indicativa di ciò che sta accadendo nel mondo e di come le giovani ragazze vengono sessualizzate”.