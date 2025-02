Pirati dei Caraibi: il prossimo film vedrà il ritorno di Johnny Depp?

Sebbene il franchise abbia iniziato a perdere il suo fascino con il passare del tempo, la Disney ha comunque ottenuto un enorme successo con i suoi film di Pirati dei Caraibi. Johnny Depp è artefice in gran parte di questo successo, ma le sue recenti vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto con la ex moglie Amber Heard hanno portato la Disney ad abbandonare i piani per un sesto film. La carriera di Depp a Hollywood è stata messa in pausa – da allora ha tentato un ritorno – e lo studio è tornato al tavolo da disegno con il franchise.

Non è chiaro esattamente chi stia sviluppando la prossima iterazione, anche se l’aspettativa è che i riflettori si sposteranno su un nuovo gruppo di pirati al posto dell’iconico capitano Jack Sparrow. Ci sono state voci su Margot Robbie che guida un riavvio almeno negli ultimi anni. Ayo Edebiri, Austin Butler e Hailee Steinfeld, nel frattempo, sono tra coloro che presumibilmente sono stati adocchiati per prendere il centro della scena al posto di Depp. Il produttore, Jerry Bruckheimer, ha dichiarato: “Ci stiamo lavorando“, ha detto. “Jeff Nathanson sta lavorando a una sceneggiatura. Ne abbiamo un’altra… Ne abbiamo due e a questo punto non sappiamo chi vincerà la corsa dei cavalli. Ma spero che nel prossimo mese avrò una sceneggiatura e forse la Disney vorrà realizzarla“.

Bene, secondo The DisInsider (tramite ActioNewz.com), sembra che Johnny Depp tornerà per il prossimo film Pirati dei Caraibi. Si dice che i Walt Disney Studios si stiano preparando per iniziare la produzione e, sebbene non ci sia una tempistica stabilita, è probabile che questa prossima puntata vedrà Sparrow fare il suo atteso ritorno.

Questa notizia sarà accolta con favore da molti fan visto che una nuova puntata del franchise Pirati dei Caraibi senza Depp e Capitan Jack sarebbe difficile da promuovere. Il suo ritorno, d’altra parte, è destinato ad aumentare l’interesse.

La serie di Pirati dei Caraibi

La serie originale seguiva le avventure del capitano Jack Sparrow (Johnny Depp), con Hector Barbossa (Geoffrey Rush), Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) e Joshamee Gibbs (Kevin McNally).

Il franchise è iniziato nel 2003 con Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna, un film che ha incassato 654 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo il successo del primo capitolo, la Disney ha continuato con due sequel, tra cui La maledizione del forziere fantasma del 2006 e Ai confini del mondo del 2007. Nel 2011, abbiamo ottenuto Oltre i confini del mare, anche se La vendetta di Salazar ha concluso le cose con una nota negativa nel 2017.