Scarlett Johansson desiderava da tempo entrare nel franchise di Jurassic World

Scarlett Johansson ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair di aver trascorso anni a inoltrare ai suoi agenti i resoconti commerciali dei nuovi film di Jurassic Park e Jurassic World perché desiderava ardentemente entrare a far parte della longeva serie. Finalmente ha avuto la sua occasione con Jurassic World Rebirth in uscita quest’estate e con anche Jonathan Bailey e Mahershala Ali. “Ero davvero pazza del film [originale] e per un anno ho dormito in una tenda da cucciolo di ‘Jurassic Park’ nella camera da letto che condividevo con mia sorella”, ha detto la Johansson a proposito del suo amore duraturo per il franchise.

“Ogni volta che i giornali segnalavano un nuovo film di ‘Jurassic’, inviavo ai miei agenti un messaggio del tipo: ‘Ehi, sono disponibile’”. Quando la Johansson stava girando le riprese del suo film Marvel Black Widow nel 2020 presso i Pinewood Studio in Gran Bretagna, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard erano lì in un set accanto a girare Jurassic World – Il Dominio. L’attrice ricorda quindi di aver detto alla sua squadra: “Fatemi vedere i set! Voglio partecipare!”. Alla fine la Johansson ha ottenuto un incontro con Steven Spielberg, che ha diretto il film originale Jurassic Park e il suo sequel del 1997, Il mondo perduto: Jurassic Park.

I due si sono incontrati per discutere di potenziali progetti futuri, ma la Johansson aveva in mente solo il franchise di Jurassic World. “Non mi ero mai seduta con lui a parlare di lavoro, e abbiamo passato ore a chiacchierare, e poi a un certo punto, dopo molte ore, mi ha detto: “Aspetta, dobbiamo parlare di ‘Jurassic’. Ho sentito che sei un grande superfan?”. Johansson ha ricordato. “Ho detto: ‘È vero. Confermo. Sono una grande superfan‘”. L’attrice ha chiarito di non aver però detto a Spielberg di aver dormito in una tenda di Jurassic Park per un anno intero perché non voleva che lui pensasse che fosse una “strana stalker”, ma ora se ne pente.

“Ovviamente con tutte le vicende di ‘Avengers’ si incontrano così tanti fan che sono profondamente commossi dai personaggi e dal mondo di cui si fa parte”, ha detto Johansson. “Lo capisco. È sempre meraviglioso incontrare persone così. Probabilmente avrei dovuto dirglielo. Ma mi sono detta: ‘Sii professionale. Non sembrare disperata. Non parlare della tenda‘”. Ciò che conta è che il sogno di Scarlett Johansson si sia ora avverato e da luglio sarà possibile vederla al cinema da protagonista assoluta in Jurassic World Rebirth.

La Johansson nel film ricopre il nel ruolo di Zora Bennet, un’ex mercenaria ora a capo di un gruppo di scienziati in missione per recuperare il sangue di dinosauro che potrebbe portare alla cura delle malattie cardiache. Già in precedenza aveva dichiarato a ComicBook.com di aver passato 10 anni a cercare di entrare nel franchise dei dinosauri, dicendo persino ai suoi agenti che le sarebbe andato bene morire nei “primi cinque minuti”. Fortunatamente, non sembra questo il destino del suo personaggio nel nuovo film.

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

Il film Jurassic World Rebirth è diretto dal vincitore del BAFTA Gareth Edwards da una sceneggiatura di David Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Il cast del film comprende Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechier Sylvain e Ed Skrein. Jurassic World Rebirth arriverà nelle sale il 2 luglio 2025.