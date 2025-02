Sifu: Netflix e Chad Stahelski, regista di John Wick, adatteranno il videogioco

Netflix e il regista di John Wick, Chad Stahelski, stanno adattando il videogioco di arti marziali acclamato dalla critica, Sifu, in un film per la piattaforma di streaming. Il gioco è stato sviluppato da Sloclap e segue il figlio di un sifu, o maestro di arti marziali, in cerca di vendetta per la morte del padre. Il gioco è stato pubblicato nel 2022 con successo di critica e commerciale, mentre un adattamento, intitolato Sifu: It Takes a Life, è stato pubblicato come episodio di Secret Level – serie antologica animata basata su diversi videogiochi – su Prime Video nel 2024.

Ora, un vero e proprio adattamento cinematografico di Sifu è in fase di sviluppo, con T.S. Nowlan (trilogia di Maze Runner, The Adam Project) che scriverà il film. Stahelski parteciperà come produttore, insieme a Jason Spitz e Alex Young della 87Eleven Entertainment. Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg di Story Kitchen saranno anche produttori, mentre Timothy I. Stevenson, Elena Sandoval e Jeff Ludwig saranno i produttori esecutivi. Johnson e Goldberg hanno rilasciato una dichiarazione sull’adattamento del gioco da parte di Netflix – riportata da ScreenRant – che può essere letta qui sotto:

“Dal momento in cui abbiamo giocato, abbiamo capito che questo titolo ha tutte le carte in regola per essere un’esperienza cinematografica indimenticabile, con azione al cardiopalma, una profonda posta in gioco emotiva e un approccio unico alla narrazione delle arti marziali. La collaborazione con 87Eleven Entertainment, i migliori al mondo quando si tratta di film d’azione, è un sogno che si avvera. La loro maestria nella coreografia e nella narrazione viscerale è l’abbinamento perfetto per dare vita a SIFU sullo schermo. Con Netflix alle spalle, siamo pronti a realizzare un film d’azione diverso da tutti gli altri“.

Cosa significa per il gioco l’adattamento di Sifu su Netflix

Sifu è stato molto acclamato dopo la sua uscita, ottenendo molteplici nomination ai The Game Awards e ai British Academy Game Awards, oltre a nomination ai Golden Joystick Awards e ai D.I.C.E. Awards. Il gioco ha vinto il premio Best Game You Suck At durante gli Steam Awards del 2023, sottolineando la sua curva di difficoltà. Questi premi erano principalmente volti a lodare il suo gameplay, caratterizzato da un sistema unico che fa invecchiare il personaggio del giocatore ogni volta che muore. Ciò aggiunge mosse più forti al suo arsenale, ma riduce anche la sua salute.

Anche se non è chiaro se questa parte fondamentale del gioco verrà inserita nel film, la squadra che sta dietro al film si sta già preparando bene. Anche se Stahelski è destinato a dirigere un altro adattamento del videogioco, ovvero il prossimo film Ghosts of Tsushima, il suo contributo a Sifu sarà utile grazie al suo background in John Wick. Anche il coinvolgimento di 87Eleven e Story Kitchen è un buon segno, grazie alla loro tipica attenzione per i film d’azione. Anche senza dettagli sulla trama, la scrittura di Nowlan può attingere dal suo lavoro precedente per catturare lo spirito del gioco.