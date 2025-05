Spider-Man: Brand New Day, il ruolo di Sadie Sink potrebbe essere stato svelato

All’inizio di quest’anno si è diffusa la voce che la star di Stranger Things, Sadie Sink, fosse stata scelta per interpretare Jean Grey nel reboot di X-Men dei Marvel Studios. Da allora, però, è stato rivelato che l’attrice reciterà in Spider-Man: Brand New Day. Il ruolo dell’attrice è stato tenuto nascosto, sebbene siano ovviamente emerse molte teorie a riguardo. Ora, nel podcast The Hot Mic (come riportato da Comicbookmovie), John Rocha ha rivelato nuove indiscrezioni giuntegli riguardo tale ruolo. Stando a quanto da lui affermato, l’attrice interpreterà Mayday Parker, la figlia del Peter Parker/Spider-Man di Tobey Maguire.

Nei fumetti, May “Mayday” Parker è la prima figlia di Peter e Mary Jane Parker in un universo futuro e alternativo. In quella realtà, Kaine ha riunito la coppia con il bambino che credevano morto durante il parto. In una successiva battaglia con Green Goblin, Spidey ha perso una gamba e ha deciso di ritirarsi dalla lotta al crimine. Mayday ha poi acquisito i propri poteri da adolescente e ha indossato la tuta di Ben Reilly per combattere Normie Osborn (il nipote di Green Goblin, che ha deciso di ripristinare il nome della sua famiglia come nuovo Goblin).

Se la notizia venisse confermata, questo confermerebbe anche che il film è una storia multiversale, una decisione che ha senso se il film arriva nelle sale tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. L’insider Jeff Sneider, nel frattempo, ha aggiunto che il personaggio di Sink sarà probabilmente un’amico del Peter di Tom Holland, riempiendo il vuoto lasciato da MJ e Ned. Ha anche aggiunto che Mister Negative sarà il cattivo di Spider-Man: Brand New Day, con un secondo cattivo femminile. Sneider non ha inoltre escluso la possibilità che Steven Yeun interpreti il Martin Li del MCU.

Tutto quello che sappiamo si Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day è il quarto film di Spider-Man con protagonista Tom Holland. Oltre a lui, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ, mentre è confermata la partecipazione di Sadie Sink. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man. Nel cast è stata confermata Liza Colón-Zayas.

Al momento non si hanno invece certezze né riguardo ciò che verrà raccontato nel film, né dei villain che saranno presenti in esso. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Spider-Man: Brand New Day uscirà al cinema il 31 luglio 2026.