Star Wars: Starfighter, rivelati possibili dettagli sulla trama del film

In occasione della Star Wars Celebration 2025 è stato svelato che il misterioso film su Star Wars del regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, che avrà come protagonista Ryan Gosling, è stato ufficialmente intitolato Star Wars: Starfighter, con l’annuncio anche della data di uscita del 28 maggio 2027. “La realtà è che questa sceneggiatura è davvero ottima. Ha una storia fantastica con personaggi fantastici e originali“, ha detto Gosling dal palco dell’evento. “È pieno di cuore e di avventura, e non c’è un regista più perfetto di Shawn per questa particolare storia”.

“Questo è uno standalone. Non è un prequel, né un sequel. È una nuova avventura. È ambientato in un periodo di tempo che non abbiamo ancora visto esplorare“, ha aggiunto Levy. Anche se durante la presentazione non sono stati rivelati dettagli specifici sulla storia, ora potremmo avere qualche dettaglio in più grazie all’insider Daniel Richtman, che rivela anche i nomi di alcuni importanti attori di Hollywood che hanno rifiutato ruoli chiave nel film.

“Star Wars: Starfighter segue un ragazzo di 15 anni in missione con lo zio, interpretato da Ryan Gosling. Sono inseguiti da un duo di cattivi, uno maschile e uno femminile. Inizialmente a Jesse Plemons e Jodie Comer erano stati offerti i ruoli dei cattivi, ma entrambi hanno rifiutato. Mikey Madison è stata successivamente contattata per il ruolo del cattivo femminile, ma anche lei ha rifiutato. Un altro ruolo chiave è quello della madre del ragazzo (forse la sorella o la cognata di Gosling, anche se non è chiaro)”.

“A Sarah Snook era stata offerta la parte, ma ha rifiutato. Greta Lee era stata presa in considerazione per un altro ruolo femminile, quello della proprietaria di una cantina che i protagonisti incontrano durante la loro missione, ma anche lei ha rifiutato“. Naturalmente, quanto riportato da Richtman è da prendere con le pinze, in quanto non ci sono conferme ufficiali né su questa linea di trama né su questi nomi. Bisognerà dunque attendere maggiori certezze, che potrebbero arrivare già nel corso di quest’anno.

Quello che sappiamo su Star Wars: Starfighter

Secondo quanto riferito, il film “avrà un budget significativamente inferiore” rispetto ai precedenti film dell’era Disney e viene descritto come una storia “più contenuta”. Levy sta sviluppando la sceneggiatura con Jonathan Tropper (This Is Where I Leave You, The Adam Project) dal 2022, e dovrebbe anche produrre tramite 21 Laps, insieme al presidente della Lucasfilm (anche se non si sa per quanto tempo ancora) Kathleen Kennedy.

