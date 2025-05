Superman: una linea di giocattoli offre il primo sguardo all’armatura di Lex Luthor

Mentre il DCU si prepara a reimmaginare l’Uomo d’Acciaio sul grande schermo, con David Corenswet nel ruolo, la nemesi più famosa di Clark Kent farà il suo ritorno quest’estate. Nicholas Hoult, come noto, interpreterà la prossima versione live-action di Lex Luthor nel film Superman di James Gunn. Con l’avvicinarsi dell’uscita del film è ora stato rilasciato un nuovo trailer, che potrebbe aver anticipato un importante punto della trama riguardante Lex.

Mentre i precedenti trailer di Superman hanno mostrato che la LexCorp ha una variante della famosa Lexosuit dei fumetti, un nuovo merchandising del DCU (che si può vedere qui e la cui collezione comprende anche nuove figure di Superman, Metamorpho, Mister Terrific, Krypto e “Baby Joey”) rivela che Lex indossa anche la sua armatura da guerra. Con la collezione di giocattoli di Superman di Target che rivela questo dettaglio su Lex, è fondamentale tenere presente che il fatto che ne abbia una nel merchandising non conferma necessariamente che Hoult la indosserà nel film.

Quando si tratta di grandi blockbuster IP come Superman, il merchandising è realizzato specificamente con l’intenzione di rivolgersi al pubblico dei bambini, senza necessariamente riflettere ciò che accade nel film vero e proprio. Tuttavia, in questo caso specifico non sarebbe sconvolgente se la storia prevedesse effettivamente che Lex indossi il costume a un certo punto, soprattutto dopo quanto visto nel nuovo trailer. Questa versione dell’antagonista della DC sembra più disposta ad affrontare l’Uomo d’Acciaio in persona rispetto alle precedenti incarnazioni.

Poiché questa versione di Lex è anche più vicina per età al Superman di Corenswet, il DCU sta già creando un buon motivo per cui le due icone DC potrebbero avere una resa dei conti, da cui il motivo per cui il personaggio di Hoult dovrebbe indossare un’armatura da guerra. Ma fino a quando non sarà confermato, solo il tempo ci dirà se la collezione di Superman realizzata da Target è solo merchandise o se in realtà allude a qualcosa del film.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 9 luglio 2025.