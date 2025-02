Superman: Nicholas Hoult pensa che Lex Luthor “abbia ragione” sull’Uomo d’Acciaio

Nicholas Hoult è pronto ad assumere il ruolo di uno dei più iconici cattivi dei fumetti di tutti i tempi nel Superman di James Gunn e, come la maggior parte delle precedenti incarnazioni del personaggio, questa versione di Lex Luthor crede sinceramente di essere pienamente giustificato nella sua missione di abbattere l’Uomo d’Acciaio (David Corenswet).

Hoult è apparso ieri al MEGACON di Orlando e CBR era presente per porre all’attore di Nosferatu alcune domande sul suo imminente debutto nel DCU. Quando un fan gli ha chiesto perché crede che Lex pensi di avere “ragione su Superman“, Hoult ha risposto. “Se qualcuno avesse il potere assoluto e la capacità di fare qualsiasi cosa, cosa succede quando ciò che fa non è in linea con la convinzione di tutti su ciò che è giusto?”

Powered by

Hoult ha continuato rivelando che spera di poter interpretare Luthor per molto tempo, e ha anche espresso interesse a tornare come Bestia degli X-Men a un certo punto. “Ci sono così tante cose che voglio fare con Lex Luthor. Spero di interpretare quel personaggio per un po’. Sono anche emozionato di vedere cosa farà la Marvel con gli X-Men. Sarei onorato di interpretare di nuovo Bestia”.

In passato, Lex è stato descritto come una figura leggermente più simpatica, e Gunn ha recentemente rivelato di aver preso spunto dalla miniserie del 2005 di Brian Azzarello Lex Luthor: Man of Steel, che ha mostrato un nuovo lato del cattivo spietato esplorando le motivazioni di Luthor dietro l’essere un nemico costante dell’Uomo d’Acciaio all’interno di una città che lo ha ampiamente accolto.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.