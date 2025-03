Superman: Warner Bros. respinge la causa che avrebbe bloccato l’uscita del film in alcuni paesi

La Warner Bros. Discovery ha fatto una mossa fondamentale per assicurarsi che l’uscita di Superman non sia influenzata da una disputa legale. Il film di James Gunn è importante per la Warner dal punto di vista finanziario e creativo per il resto del nuovo Universo DC. Gunn ha già detto che tutti i piani del franchise si concretizzeranno solo se Superman sarà un successo, poiché il film deve avere un buon riscontro al botteghino per garantire la realizzazione di altri progetti del DCU. Per questo motivo, Superman deve essere distribuito in tutti i mercati possibili, cosa che potrebbe non accadere a causa di una causa legale.

Secondo Variety, la Warner Bros. Discovery e la DC Comics si sono mosse per porre fine alla disputa sulla possibilità di distribuire Superman in alcuni paesi chiave, cercando di far decadere la causa sui diritti d’autore del personaggio. I territori chiave coinvolti sono Regno Unito, Canada, Australia e Irlanda. Nella mozione di archiviazione presentata dallo studio, l’argomento principale è che la madre di Mark Peary, nipote del defunto co-creatore di Superman, Joe Shuster, che ha avviato la causa lo scorso gennaio, aveva già rinunciato ai diritti di Superman dopo la morte di Shuster nel 1992. Pertanto, i futuri film della DC con protagonista Superman dovrebbero essere esenti da problemi di diritti.

Cosa significa la mossa della Warner Bros nella causa su Superman

Daniel Petrocelli, avvocato dello studio, ha commentato la questione dicendo: “La denuncia di Peary fallisce su tutti i fronti”. Il reclamo si basa sul fatto che i diritti d’autore di Superman assegnati allo studio e alla DC sarebbero automaticamente terminati 25 anni dopo la morte di Shuster nei territori citati. La mossa della Warner arriva in risposta a questo, dopo che la causa per il film di Superman si è recentemente inasprita, con Marc Toberoff, l’avvocato della proprietà, che vuole un’ingiunzione per bloccare lo studio dal continuare a esplorare il franchise. La Warner si chiede se i tribunali statunitensi abbiano giurisdizione sulla questione.

Secondo Toberoff, sì, perché gli Stati Uniti sono firmatari della Convenzione di Berna. Tuttavia, la nuova mozione di archiviazione della Warner sostiene che i tribunali statunitensi non applicano la Convenzione di Berna, quindi il caso dovrebbe essere archiviato per mancanza di giurisdizione. La Warner cita anche tutte le controversie legali che lo studio ha avuto in passato con le proprietà di Shuster e Jerome Siegel, co-creatori di Superman. La sorella di Shuster, Jean Peavy, ha rinunciato ai diritti del personaggio in un accordo che “risolve completamente tutte le rivendicazioni” relative ai diritti d’autore di Superman. Questo e l’argomento della giurisdizione danno alla Warner una solida difesa.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.