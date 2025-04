Sydney Sweeney in trattativa per il film di Gundam

Sydney Sweeney è nella fase finale delle trattative per recitare nel film “Gundam” della Legendary. Lo showrunner di “Sweet Tooth” Jim Mickle è pronto a scrivere e dirigere il film live-action, sviluppato congiuntamente da Legendary e Bandai Namco Filmworks. Mickle è anche produttore del progetto con Linda Moran tramite la loro società, Nightshade.

Il franchise giapponese di fantascienza “Gundam” è stato lanciato per la prima volta nel 1979 come serie TV di Yoshiyuki Tomino, “Mobile Suit Gundam“. È cresciuto in popolarità negli anni ’80 grazie a una vasta gamma di adattamenti tra lungometraggi animati, romanzi, manga, giocattoli e videogiochi. La serie originale è ambientata in un lontano futuro in quello che è noto come Universal Century, mentre le colonie umane nello spazio lottano per l’indipendenza dalla Terra. Le battaglie vengono combattute principalmente tramite robot giganti chiamati Mobile Suit.

Legendary ha annunciato per la prima volta il film “Gundam” nel 2021, con il regista di “Kong: Skull Island” Jordan Vogt-Roberts a bordo. I dettagli sulla trama e sui personaggi sono attualmente riservati. Legendary ha rifiutato di commentare.

I recenti lavori cinematografici di Sydney Sweeney includono Madame Web, Immaculate e Eden di Ron Howard. L’attrice e produttrice ha una serie di progetti in cantiere: apparirà nel film di AppleTV+ “Echo Valley” al fianco di Julianne Moore, nell’adattamento di Freida McFadden “The Housemaid” con Amanda Seyfried, “Scandalous” di Colman Domingo e in un film biografico senza titolo in cui interpreta la pugile Christy Martin.

In televisione, Sweeney dovrebbe anche tornare per la terza stagione del grande successo della HBO “Euphoria” al fianco di Zendaya e Jacob Elordi.