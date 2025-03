Thunderbolts*: il merchandise rivela il primo sguardo al costume di Sentry

Il trailer del Super Bowl di Thunderbolts* ha stabilito che il Vuoto è il grande cattivo del film e ha offerto solo un assaggio del suo lato “eroico”, Sentry. La loro storia nei fumetti è complicata, ma tutti gli indizi indicano che Bob abbraccerà i suoi impulsi più oscuri grazie alla spinta di Valentina Allegra de Fontaine. I Marvel Studios hanno fino ad ora tenuto nascosto il costume del personaggio, anche se lo sneak peek IMAX del film ha confermato che indosserà il classico design giallo e blu.

Grazie a un nuovo Funko Pop, possiamo però ora finalmente dare un’occhiata completa al Sentry interpretato da Lewis Pullman e al suo costume in modo accurato. Come ci si aspettava, il logo “S” – già visto in uno dei precedenti trailer di Thunderbolts* – è un po’ eccessivo, ma per il resto la versione del MCU di questo complicato personaggio sembra uscita direttamente dalla pagina.

Powered by

Secondo quanto riferito, questi Pops saranno in vendita da domani, quindi una rivelazione ufficiale di Sentry da parte dei Marvel Studios potrebbe essere imminente. In caso contrario, Funko ha commesso un altro errore dopo aver condiviso in precedenza una box art che confermava che Morte e Wiccan sarebbero apparsi negli ultimi due episodi di Agatha All Along. Lo stesso Lewis Pullman ha recentemente condiviso un intrigante indizio sullo status quo del suo Bob all’inizio di Thunderbolts*.

“Non ricorda molte cose”, ha detto l’attore. “Non sa come è arrivato dove si trova”. Anche la versione a fumetti di Robert Reynolds ha sofferto di problemi di memoria, dimenticando di essere Sentry fino a quando i Nuovi Vendicatori non lo hanno aiutato a ricordare il suo passato. Scommettiamo che il Bob del MCU avrà problemi simili e persino personalità multiple, con la sua metà oscura probabilmente responsabile di atti molto gravi.

LEGGI ANCHE: Thunderbolts*: uno screen in HD dal trailer ci mostra Sentry!

La nuova trama di Thunderbolts*

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 30 aprile 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.