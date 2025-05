Tom Cruise ha svolto uno stunt definito “infattibile” per The Final Reckoning

È stato rivelato che gli stunt-man professionisti pensavano che una delle acrobazie di Tom Cruise in Mission: Impossible – The Final Reckoning non fosse fattibile, ma la star del franchise è comunque riuscita a portarla a termine.

L’ottavo, e pare ultimo, capitolo del franchise di Mission: Impossible riporta Tom Cruise al suo ruolo di lunga data dell’agente della IMF Ethan Hunt. Riprendendo la storia dopo il finale di Mission: Impossible – Dead Reckoning, il sequel esplora la missione di Ethan per fermare l’Entità una volta per tutte. Ciò includerà un’avventura in giro per il mondo piena di acrobazie incredibili e reali per le quali il franchise e Tom Cruise si sono costruiti una reputazione.

Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore del franchise, ha parlato della realizzazione di Mission: Impossible – The Final Reckoning e di alcune delle sfide che hanno incontrato. Questo includeva parlare della tanto pubblicizzata acrobazia sul biplano, protagonista della campagna di marketing. Questa sequenza include Cruise che cammina sull’ala di un aereo in volo. McQuarrie e Cruise incontrarono dei wing walker professionisti per discutere di come realizzare questa acrobazia, ma loro dissero che era impossibile.

Chiesero: “Cosa volete fare?” E Tom rispose: “Voglio stare tra le ali dell’aereo, aggrappandomi ai cavi di tensione, e voglio essere a gravità zero tra le ali”. E i wing walker che fanno questo per vivere dissero: “Non succederà mai. Non potrete mai farlo”. E Tom disse: “Va bene, grazie mille per il vostro tempo”.

Questo non ha impedito a McQuarrie e Cruise di continuare a cercare di realizzare la acrobazia dell’aereo che cammina sulle ali per The Final Reckoning. Alla fine trovarono altri wing walker che riuscirono ad aiutarli a realizzare l’acrobazia.

Cosa sappiamo di Mission: Impossible – The Final Reckoning

Dopo sette film in 28 anni, Mission: Impossible – The Final Reckoning chiude l’iconico franchise di spionaggio di Tom Cruise (almeno per il momento). Riprendendo due mesi dopo gli eventi di Dead Reckoning del 2023, il film segue la super-spia Ethan Hunt mentre continua la sua missione per distruggere un’IA onnipotente conosciuta come “l’Entità” prima che cada nelle mani sbagliate.

Nel cast figurano anche Hayley Atwell, Hannah Waddingham, Pom Klementieff, Nick Offerman, Shea Whigham, Simon Pegg, Katy O’Brian, Angela Bassett, Ving Rhames ed Esai Morales.

Dopo l’anteprima stampa, il film andrà al Festival di Cannes per essere proiettato fuori concorso il 14 maggio. Cruise e il regista Christopher McQuarrie saranno entrambi presenti. Il debutto mondiale segnerà la terza volta di Cruise al festival. Successivamente, il film arriverà nelle sale dal 23 maggio.