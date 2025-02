Tom Hiddleston risponde alle voci di un suo ritorno come Loki nei nuovi Avengers

Tom Hiddleston ha interpretato per la prima volta il Dio dell’Inganno in Thor del 2011, riprendendo poi il ruolo in molteplici prodotti del MCU, per giungere infine alla serie TV Disney+, Loki. Per l’attore britannico è stato un bel viaggio, che ha lasciato intendere che potrebbe essere finito dopo l’epico episodio finale della seconda stagione di Loki. Il Dio dell’Inganno a è diventato il Dio delle Storie ed è ora probabilmente l’essere più potente dell’intero MCU, in quanto alimenta il nuovo Multiverso ricreato.

Dobbiamo credere che questo lo renderà un attore importante in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, con Kang il Conquistatore fuori dai giochi, è possibile che Loki sia stato pensato solo per spiegare la creazione del Multiverso e poco altro. Parlando con i fan mentre firmava autografi fuori da un teatro nel Regno Unito, a Hiddleston è stato chiesto se farà parte dei prossimi film dei Vendicatori e l’attore ha risposto con un semplice “Non lo so”.

Bisogna credergli? Dobbiamo immaginare che i Marvel Studios lo abbiano già contattato per riprendere il ruolo, anche se con le sceneggiature ancora in fase di scrittura – persino Benedict Cumberbatch non era sicuro di quale film avrebbe fatto parte – Hddleston potrebbe legittimamente essere all’oscuro del suo futuro nel MCU. Per avere maggiori novità in merito, bisognerà probabilmente aspettare ancora un po’, dato il livello di secretezza che attualmente vige su questi due importanti progetti.

Tom Hiddleston immagina un possibile ritorno di Loki

“Penso che sia Thor che Loki abbiano dovuto scavare e analizzare il passato e chi sentono di essere veramente e cosa vogliono veramente”, ha detto Hiddleston alla fine di 2023. “Ma ciò che è interessante anche per la famiglia, questo lo penso solo io, è che a volte sarà difficile lasciar andare il preconcetto di chi erano prima”. “Loki potrebbe aspettarsi che Thor si comporti in un certo modo o sia in un certo modo. Thor potrebbe aspettarsi che Loki sia in un certo modo”.

“Quindi penso che inizialmente sarebbe davvero confuso, ma anche che sono stati lontani per molto tempo e senza dubbio sono stati oggetti nella mente dell’altro. E quindi sì, penso che mi domando come potrebbe essere un ricongiungimento. Vedremo”, ha concluso l’attore in quell’occasione. Solo il tempo ci dirà se avremo questa riunione, ma il Dottor Destino ha sicuramente messo gli occhi sul potere multiversale di Loki. Per questo motivo, è probabile che il Dio dell’Inganno possa aiutare a guidare gli Eroi più potenti della Terra-616.