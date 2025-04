Tron: Ares, il regista rivela intriganti dettagli sulla trama

Il primo trailer di Tron: Ares è uscito sabato e, finora, la risposta sembra essere stata estremamente positiva. Mentre il regista Joachim Rønning sembra adottare un nuovo approccio audace al franchise, gli effetti visivi sono impressionanti e la storia ha incuriosito i fan.

Il seguito di TRON e TRON: Legacy vedrà Ares di Jared Leto, un’intelligenza artificiale canaglia, portare La Griglia nel mondo reale. Parlando con Empire Online (tramite SFFGazette.com), Rønning ha gettato nuova luce su cosa aspettarsi dal personaggio e su come si inserisce nel futuro di TRON. “Per non essere troppo banale, ma l’ho sempre pensato un po’ come Pinocchio”, ha spiegato il regista. “Ares vuole essere un vero bambino. Abbiamo parlato molto del fatto che fosse quasi un neonato, che scoprisse il mondo per la prima volta, e di come volevamo che il pubblico vedesse il mondo attraverso i suoi occhi.” “Le piccole cose che diamo per scontate o che non vediamo più. Questo era importante,” ha aggiunto Rønning. “E poi un tema più ampio per il film è cosa ci vuole, cosa significa essere umani. Soprattutto in questo caso, perché è un programma per computer.”

Molti fan con gli occhi d’aquila hanno notato che Ares sembra avere un Identity Disc triangolare, e sarà davvero un miglioramento rispetto al classico design circolare. Ciò promette di rendere l’intelligenza artificiale ancora più formidabile di quelle che abbiamo visto in precedenza in La Griglia.

“È sicuramente un’arma,” ha stuzzicato Rønning. “Ed è semplicemente un disco superiore. Quando fai parte di un franchise, vuoi far evolvere il design, anche se sono sicuro che la gente impazzirà perché non è rotondo: ‘Oh no!’ Ma abbiamo anche dischi rotondi. Prenditela comoda.”

La storia segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Il film Disney arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre 2025. Di seguito, un nuovo scatto di Jared Leto nei panni del protagonista.