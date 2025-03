Warner Bros. aggiorna il calendario delle uscite: rinviati The Bride e il film di Paul Thomas Anderson

Come riportato da Variety, la Warner Bros. ha effettuato alcune importanti modifiche al suo calendario di uscite cinematografiche, a partire da una nuova data per l’attesissimo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Ora intitolato ufficialmente One Battle After Another, il progetto di Anderson è avvolto nel mistero ma si dice che sia un thriller poliziesco americano. Precedentemente datato per l’8 agosto, il film uscirà ora negli Stati Uniti il 26 settembre, potenzialmente sfruttando un passaggio al Festival di Venezia.

Secondo alcuni addetti ai lavori, questa piccola spinta arriva nel momento in cui lo studio contribuisce a dotare le sale cinematografiche statunitensi di sistemi di proiezione VistaVision per adattarsi alla visione del regista. Lo spostamento da agosto a fine settembre, inoltre, allontana il film dalla stagione degli incassi estivi e lo colloca più vicino al corridoio dei premi, habitat naturale di Anderson. Nel film, DiCaprio sarà affiancato da Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor.

Altro film della Warners, The Bride di Maggie Gyllenhaal subirà un notevole slittamento da settembre al 6 marzo 2026. Christian Bale e Jessie Buckley sono i protagonisti di una rivisitazione in chiave steampunk del mostro di Frankenstein e della sua consorte, un film che ora riceverà un lancio nelle sale lontano dal film di Guillermo del Toro su Frankenstein con Jacob Elordi (in uscita su Netflix a novembre). Gli addetti ai lavori notano che negli ultimi anni il mese di marzo è stato favorevole ai tentpoles dello studio, tra cui il franchise di Dune e i film di mostri della Legendary.

Andando avanti, il nuovo film del regista Zach Cregger, autore del film horror di successo Barbarian, era stato precedentemente fissato per il gennaio 2026. Ufficialmente intitolato Weapons, l’epopea horror a più piani interpretata da Josh Brolin e Julia Garner arriverà invece molto prima, con la nuova data dell’8 agosto (la data originale di One Battle After Another). L’anticipo suggerisce un voto di fiducia nei confronti dell’ultimo film di Cregger, che sarà proiettato per i proprietari di sale cinematografiche a fine mese al CinemaCon di Las Vegas.

Un altro progetto misterioso, Flowervale Street, con Anne Hathaway, Ewan McGregor e Maisy Stella, è stato spostato da marzo 2026 al 14 agosto 2026. Non si sa molto del film diretto da David Robert Mitchell (It Follows) e prodotto da J.J. Abrams, se non che è ambientato negli anni ’80 e segue una famiglia che nota strani avvenimenti nel suo pittoresco quartiere. Infine, la Warner Bros. Animation farà uscire The Cat in the Hat due settimane prima del previsto, il 27 febbraio del prossimo anno. Con le voci di Bill Hader e Quinta Brunson, l’adattamento di Seuss si distanzia dal film Pixar Hoppers, che uscirà una settimana dopo.