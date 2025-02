X-Men: Kelsey Grammer tornerà nel ruolo di Bestia in AVENGERS: Doomsday e Secret Wars

I prossimi film sugli Avengers si sono evoluti in modo significativo da quando sono stati annunciati per la prima volta: Kang è fuori, Doctor Doom è dentro e i Marvel Studios hanno incaricato i fratelli Russo di concludere la saga del Multiverso con Doomsday e Secret Wars. Le prospettive sono aperte per gli X-Men.

Tra la scena post-credits di The Marvels e Deadpool e Wolverine, è ovvio che i mutanti, e più specificamente, Terra-10005, saranno un fattore in questi progetti. Infatti, la teoria prevalente è che un’incursione tra Terra-10005 e Terra-616 ci darà una tanto attesa battaglia tra Avengers e X-Men in live-action con i mutanti dell’ex franchise Fox che si scontreranno testa a testa con gli eroi più potenti della Terra.

The Marvels si è concluso con una grande sorpresa a metà dei titoli di coda quando la star di X-Men: Conflitto Finale Kelsey Grammer ha ripreso il suo ruolo di Henry “Hank” McCoy per il debutto dell’eroe nell’MCU.

Con Photon intrappolato in un universo parallelo che gli X-Men chiamano casa (che, di nuovo, dobbiamo credere sia Terra-10005), il palcoscenico è pronto per quei personaggi che alla fine si faranno strada verso Terra-616, un mondo che attualmente ha solo una manciata di mutanti.

Ora, un nuovo rumor ribadisce i precedenti resoconti secondo cui Kelsey Grammer tornerà come Bestia sia in Doomsday che in Secret Wars. È incredibilmente emozionante immaginarlo al fianco degli Avengers del MCU come alleato, in particolare perché la versione a fumetti di Bestia ha una storia leggendaria con il team di supereroi.

Parlando dell’introduzione degli X-Men nell’MCU la scorsa estate, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto: “Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere”.

“Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porta davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men. Di nuovo, [è] uno di quei sogni che si avvera. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men”, ha anticipato.

Bestia è apparso in ogni film degli X-Men, con Nicholas Hoult che ha preso il posto di Grammer nella serie prequel. Il personaggio non ha mai raggiunto il suo pieno potenziale sullo schermo, quindi speriamo che i Russo cambino le cose.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.