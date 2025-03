Zendaya protagonista di Be My Baby per Barry Jenkins

Il premio Oscar Barry Jenkins dirigerà “Be My Baby” di A24, un dramma biografico su Ronnie Spector. Zendaya, che è legata al progetto dal 2020, interpreterà ufficialmente l’icona della musica degli anni ’60. Prima che la cantante morisse nel 2022, era produttrice esecutiva del film e aveva chiesto che fosse proprio l’attrice recentemente vista in Challengers per interpretarla sullo schermo.

“Be My Baby” sarà adattato dal libro di memorie del 1990 ‘Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette’, scritto dalla Spector insieme a Vince Waldron. Secondo Deadline, che per primo ha riportato la notizia del coinvolgimento di Jenkins, il film dovrebbe concentrarsi sulla vita della cantante con il tormentato produttore Phil Spector. Dave Kajganich (“Bones and All”, “Suspiria”) è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura originale.

La Spector, nata Veronica Bennett, è diventata famosa negli anni ’60 come leader del gruppo femminile delle Ronettes, noto per successi come “Be My Baby”, “Baby I Love You” e “Walking in the Rain”. Come suggerisce il sottotitolo del suo libro di memorie, spesso sfoggiava una pettinatura ad alveare, mascara per occhi di gatto e abiti aderenti. Sposò il produttore musicale Phil Spector nel 1968 (e prese il suo nome professionale), ma nella sua autobiografia racconta che lui la tenne praticamente prigioniera in casa durante il loro tumultuoso matrimonio.

Durante questo periodo, ha ricordato di essere caduta nell’alcolismo, che ha avuto un impatto sulla sua vita professionale. Nel 2009 Phil Spector è stato condannato a 19 anni di carcere per l’omicidio dell’attrice Lana Clarkson ed è poi morto all’età di 81 anni nel 2021. Ronnie Spector, che è stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2007, è invece morta dopo “una breve battaglia contro il cancro” all’età di 78 anni.

Al momento, la tempistica sulla realizzazion di “Be My Baby” non è chiara, dato che Jenkins ha recentemente firmato per dirigere anche “The Natural Order”, un thriller fantascientifico con Glen Powell. Zendaya, invece, ha all’orizzonte l’epico “The Odyssey” di Christopher Nolan, “Shrek 5” della Universal e “Spider Man 4” della Marvel. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni sullo sviluppo di questo progetto, per poter capire quando indicativamente potrebbe arrivare in sala.