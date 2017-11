Notte Italiana: il ricordo di Carlo Mazzacurati al #TFF35

Sarà presentato dal produttore Nanni Moretti Notte Italiana, il film del compianto Carlo Mazzacurati del 1987 che vedeva protagonisti Marco Messeri e Angelo Barbagallo, presenti all’evento delle 22 a Torino insieme allo sceneggiatore Franco Bernini e a Marina Zangirolami Mazzacurati.

Nel Delta del Po, un avvocato arrivato dalla città per stimare dei terreni, trascinato dalla propria curiosità e dall’amore, si trova invischiato nei segreti e nei misteri che avvolgono anche la pace apparente di quella terra. Commedia malinconica che si trasforma in un inaspettato noir pada- no e che anticipa i paesaggi nebbiosi, le cadenze piane e l’ironia triste dei personaggi dei film successivi dell’autore. Bellissimo esordio (anche della Sacher Film di Moretti/Barbagallo).

Altre proiezioni: Mer./Wed. 29, 9.30 M1