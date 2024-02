Da oggi finalmente in sala, il film Dune – Parte 2 (qui la recensione) diretto da Denis Villeneuve riporta sul grande schermo l’avventura di Paul Atreide sul pianeta Arrakis, dove medita vendetta contro gli assassini di suo padre e mentre va anche incontro al proprio destino di Messia dell’Universo. Come noto, questa seconda parte conclude la narrazione del primo romanzo del Ciclo di Dune, scritto da Frank Herbert, ma già da tempo Villeneuve afferma di voler realizzare anche un Dune 3, che sarà basato sugli eventi del secondo romanzo, Dune: Messiah. Alla luce di ciò, c’è qualcosa in Dune – Parte 2, che anticipa questo ulteriore film?