Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, la spiegazione del finale

8 I ribelli rivelano i loro tragici retroscena

Doona Bae nel ruolo di Nemesis, Staz Nair nel ruolo di Tarak, Michiel Huisman nel ruolo di Gunnar, Sofia Boutella nel ruolo di Kora, Elise Duffy nel ruolo di Milius e Djimon Hounsou nel ruolo del Generale Titus in Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice. Cr. Netflix © 2024.

Uno dei problemi di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco è che la sezione del reclutamento si muove così velocemente che i guerrieri assunti da Kora hanno a malapena il tempo di svilupparsi. Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice dà più respiro alla storia, mostrando i nuovi arrivati che abbracciano la vita nel villaggio mentre si preparano alla battaglia che li attende. Verso la meta del film, poi, Titus (Djimon Hounsou) insiste perché si parlino del loro passato prima di combattere insieme.

Titus rivela di aver guidato i suoi uomini alla ribellione contro l’Imperium, dopo aver messo in discussione i loro tentativi di reprimere una ribellione sul pianeta Sarawu. Titus fu poi costretto ad arrendersi, ma nonostante avesse cercato di salvare i suoi uomini, questi furono tutti giustiziati dall’Imperium come punizione. Titus rimane ossessionato da questo evento, che lo spinge a combattere per il Veldt, anche se sembra essere una causa persa.

Tarak (Staz Nair) rivela invece di essere stato un principe del suo mondo natale. Suo padre fu ucciso dall’Imperium per aver osato chiedere di scendere a patti con loro. Ne seguì l’invasione del pianeta di Tarak, che causo anche la morte di sua madre, mentre lui fu costretto all’esilio per preservare la linea di sangue reale. Tarak si sente in colpa per l’accaduto e sostiene di essere stato privato della possibilità di difendere il suo pianeta. Difendendo il Veldt, intende rimediare a questa situazione.

Il piccolo e pacifico villaggio di pescatori di Nemesis (Doona Bae) è invece stato spazzato via dalle forze dell’Imperium anni prima e tutta la sua famiglia è stata uccisa. Si è quindi tagliata le braccia e le ha sostituite con i guanti del suo antenato, la cui “sete di sangue” fa sì che le sue spade si arroventino. Da allora, vive per la vendetta, ma nel difendere Veldt, trova qualcosa per cui vale la pena combattere di nuovo.

Millius (Elise Duffy) ricorda invece come il suo mondo agricolo sia stato conquistato dall’Imperium, costringendo il pianeta a lavorare come schiavi. È qui che ha incontrato per la prima volta Bloodaxe (Ray Fisher), che con i suoi ribelli ha liberato il suo popolo. Questa scena spiega ulteriormente perché Millius era così devoto a Bloodaxe, mentre la lotta di Veldt ricorda loro cosa è successo al loro pianeta.