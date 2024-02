Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e serie di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, compresi gli esclusivi Disney+ original.

Dal 6 marzo, I Simpson tornano con la 34a stagione completa, solo su Disney+. Un nuovo film originale intitolato Madu è in arrivo il 29 marzo solo su Disney+. Il film segue il dodicenne Anthony Madu mentre lascia la sua casa in Nigeria per studiare in una delle più prestigiose scuole di danza classica del mondo. Il suo viaggio è una storia di coraggio, crescita, ostacoli straordinari, una complicazione inaspettata che minaccia i suoi sogni e, infine, la sua ricerca di appartenenza. What We Do in the Shadows, la serie televisiva comedy- horror targata FX, tornerà con la sua quinta e ultima stagione il 20 marzo su Disney+.