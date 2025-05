Festival di Cannes 2025, le foto dal red carpet della cerimonia d’apertura della 78esima edizione

Il tappeto rosso di Festival di Cannes si è acceso ancora una volta sotto i riflettori internazionali con la cerimonia d’apertura della 78ª edizione del Festival, confermandosi come uno degli appuntamenti più iconici e attesi del panorama cinematografico mondiale. Tra abiti scintillanti, sguardi emozionati e una parata di star provenienti da tutto il mondo, la Croisette ha accolto il grande cinema con la sua inconfondibile eleganza. Le immagini della serata raccontano un’atmosfera sospesa tra glamour, arte e celebrazione, dando il via a un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese.

Dalle prime passerelle delle celebrità internazionali alla cerimonia ufficiale nel Palais des Festivals, ogni momento è stato immortalato con scatti che catturano l’essenza e il fascino del Festival: sorrisi, strette di mano, emozioni condivise. Il Festival di Cannes, ancora una volta, si conferma non solo come vetrina del miglior cinema d’autore, ma anche come palcoscenico dove moda, cultura e spettacolo si incontrano in un equilibrio perfetto. Scorri la gallery per rivivere i momenti più iconici della serata inaugurale.

Durante la cerimonia d’apertura, presieduta dal regista Quentin Tarantino, uno dei momenti più emozionanti è stato la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Robert De Niro. A rendere ancora più speciale l’omaggio, la presenza di Leonardo DiCaprio, che ha consegnato il prestigioso riconoscimento al leggendario attore con cui ha condiviso il set in numerosi film. L’abbraccio tra i due, accompagnato da un lungo applauso della sala, ha suggellato una serata all’insegna della celebrazione del grande cinema e dei suoi protagonisti più iconici.