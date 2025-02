Heretic: guida al cast e ai personaggi del film horror in uscita

L’attore: Hugh Grant è il principale antagonista di Heretic e rappresenta la minaccia principale del film. Nato nel quartiere londinese di Hammersmith, Grant ha debuttato nel 1982 con Privileged , prima di trovare la sua grande occasione con Maurice nel 1987. Grant è diventato una star mondiale grazie al ruolo in Quattro matrimoni e un funerale. Successivamente è apparso in altre commedie romantiche iconiche, tra cui Notting Hill e Il diario di Bridget Jones . Ultimamente i suoi ruoli sono diventati più diversi, spaziando da film horror come Heretic a film d’azione come The Gentlemen , commedie come Paddington 2 e thriller televisivi come The Undoing .

Attrice: Nata a Chicago, Illinois, Sophie Thatcher ha debuttato sullo schermo con ruoli da guest star in serie come Chicago P.D. e L’esorcista . Dopo essere apparsa nel film di fantascienza Prospect al fianco di Pedro Pascal, Thatcher ha avuto la sua grande occasione con il ruolo della giovane Natalie in Yellowjackets . Oltre alla carriera musicale, che include il suo EP di debutto “Pivot & Scrape” pubblicato di recente, Thatcher ha fatto da contorno a film come The Boogeyman e serie come The Book of Boba Fett .

Chloe East Come suor Paxton

Attrice: Nata a San Clemente, California, Chloe East recita fin da bambina. East ha debuttato sullo schermo nella serie della HBO True Blood. L’attrice è poi apparsa in diversi altri programmi televisivi, da un ruolo secondario nella serie originale di Disney Channel Liv and Maddie, a ruoli da protagonista in programmi come Ice e Kevin (Probably) Saves the World. East ha debuttato al cinema nel film Next Level prima di apparire in film come The Fablemans e Popular Theory.

Personaggio: Chloe East interpreta suor Paxton in Heretic, l’altra missionaria insieme a suor Barnes. Presentata come una giovane donna più dolce e tenera rispetto alla sua amica più stoica e sicura di sé, suor Paxton è inizialmente più amichevole e aperta con il signor Reed. Tuttavia, man mano che il terrore per la loro situazione aumenta, suor Paxton si trova messa alla prova in modi che non si sarebbe mai aspettata.