1923 – Stagione 2, episodio 4, la spiegazione del finale: le strade di Spencer e Teonna si incroceranno?

La seconda stagione, episodio 4, di 1923 è stata piena di rivelazioni clamorose sulla storia della famiglia Dutton, e diversi pezzi sembrano pronti a incastrarsi. L’intero cast della seconda stagione del 1923 ha sofferto gli effetti di un inverno molto rigido per tutta la stagione. Ad esempio, Zane Davis (Brian Geraghty) ha scoperto di dover subire un intervento chirurgico al cervello, Elizabeth (Michelle Randolph) è stata morsa da un lupo rabbioso e Alexandra (Julia Schlaepfer) è stata aggredita da un borseggiatore e ha quasi perso il treno. Finora la seconda stagione di 1923 è stata incredibilmente cupa e triste, quindi i momenti di luce dell’episodio 4 sono stati molto apprezzati.

Anche se la quarta puntata della seconda stagione di 1923 è stata più luminosa delle precedenti, non è mancata di momenti bui. L’operazione di Zane è stata snervante, la rapina di Alexandra è stata viscerale e Donald Whitfield (Timothy Dalton) ha continuato la sua controversa storia. Tuttavia, Elizabeth ha anche annunciato la sua gravidanza, l’intervento di Zane ha avuto successo e Teonna Rainwater (Aminah Nieves) e il suo gruppo si sono divertiti un po’ con i cowboy. Sono successe molte cose nella stagione 2, episodio 4, del 1923, e vale la pena ripassarle tutte.

Zane sarà in grado di combattere per il Yellowstone dopo l’intervento al cervello?

Nella stagione 2 di 1923, episodio 3, Zane Davis scoprì di dover subire un intervento al cervello per liberare il sangue dall’interno del cranio, e doveva farlo senza anestesia. Fortunatamente, l’intervento al cervello di Zane ha avuto un enorme successo e, nonostante sia stato un processo doloroso e raccapricciante, dovrebbe riprendersi completamente. Infatti, sembra che Zane si riprenderà molto rapidamente: pochi secondi dopo aver bendato la ferita aperta nel cranio, Zane camminava e parlava normalmente. La ferita potenzialmente letale di Zane sembra essere scomparsa altrettanto rapidamente.

Se Zane continua a riprendersi a un ritmo così sorprendente, potrebbe benissimo tornare a combattere al fianco dei Dutton contro Banner Creighton (Jerome Flynn) e Donald Whitfield (Timothy Dalton). Una delle prime parole pronunciate da Zane è stata chiedere se Jacob (Harrison Ford) avrebbe affrontato loro, quindi sembra che Zane tornerà in sella in men che non si dica. Zane potrebbe anche essere in grado di iniziare a combattere prima che Spencer (Brandon Sklenar) torni in Montana. Jacob ha detto la cosa migliore: una calamità è stata affrontata.

La gravidanza di Elizabeth e la possibilità di John Dutton II spiegate

Subito dopo la miracolosa guarigione di Zane, i Dutton hanno ricevuto un’altra buona notizia. Elizabeth (Michelle Randolph) ha scoperto di essere incinta di Jack (Darren Mann) dopo essersi vaccinata contro la rabbia. La notizia risollevò immediatamente il morale di Elizabeth e potrebbe persino essere sufficiente a convincerla a restare nonostante tutti i problemi che ha avuto con il ranch di Yellowstone e l’inverno. Ci fu anche un momento divertente quando Jacob pensò che la conversazione che aveva avuto con Elizabeth avesse trasformato lei e Jack di nuovo in “cuccioli”, ma poi Cara (Helen Mirren) lo riportò sulla Terra.

La gravidanza di Elizabeth potrebbe anche risolvere un grande mistero di Yellowstone che si trascina dal 1923. John Dutton II, il padre di John III interpretato da Kevin Costner in Yellowstone, deve ancora nascere e non sappiamo ancora se discende da Jack o da Spencer. Il bambino di Elizabeth, tuttavia, sarebbe della generazione e dell’età giuste per essere John II. Il bambino di Spencer e Alexandra (Julia Schlaepfer), d’altra parte, sarebbe di una generazione troppo vecchio perché la maledizione della famiglia Dutton abbia senso. L’unica sfida che devono ancora superare è evitare un altro aborto spontaneo, come quello che hanno avuto nella prima stagione del 1923.

Banner Creighton si rivolterà contro Donald Whitfield o lo aiuterà a conquistare il Yellowstone?

La storia di Banner Creighton ha ricevuto una certa attenzione anche nella seconda stagione, episodio 4, del 1923, anche se ha sollevato più domande che risposte. Creighton e Whitfield continuarono a tramare la rovina dei Dutton e il sequestro del Yellowstone, e Creighton sembrava essere per lo più d’accordo. La moglie di Banner, Ellie (Sarah Randall Hunt), lo incoraggiò persino a lavorare con Whitfield e a condurre una vita agiata per la loro famiglia con la forza. L’incoraggiamento di Ellie e la promessa di ricchezze incalcolabili potrebbero essere sufficienti per convincere Creighton a restare con Whitfield.

La morte depravata di Christy, il fatto di doverla abbandonare come spazzatura e il completo potere di Whitfield su Lindy potrebbero essere stati un passo troppo lungo per Creighton, che potrebbe finire per unirsi ai Dutton.

Tuttavia, si sono anche creati dei problemi tra Creighton e Whitfield. Creighton ha detto di aver paura della capacità di Whitfield di “vedere attraverso le persone” e di trovare opportunità di business all’inizio della stagione del 1923. Inoltre, Lindy (Madison Elise Rogers) ha ucciso accidentalmente Christy (Cailyn Rice) e Whitfield ha costretto Creighton a nascondere il suo corpo nella discarica di Yellowstone. La morte depravata di Christy, il fatto di dover gettare il suo corpo come spazzatura e il completo potere di Whitfield su Lindy potrebbero essere stati un passo troppo lungo per Creighton, che potrebbe finire per unirsi ai Dutton, dopotutto.

Il contrabbando di Spencer e la lotta per la “tassa sul treno” spiegazione della seconda stagione del 1923

Il viaggio apparentemente infinito di Spencer verso il Montana ha riservato altre due grandi sfide nella seconda stagione, episodio 4, del 1923. La prima è arrivata dopo che la polizia che ha sparato a Luca (Andy Dispensa) ha costretto Spencer a consegnare il whisky di contrabbando. La polizia stava essenzialmente usando Spencer per scoprire chi fossero gli acquirenti del whisky, e avevano sempre intenzione di fregarlo. Ecco perché un agente ammanettò Spencer al volante del camion, ed ecco perché Spencer dovette fuggire su un treno di passaggio.

Il viaggio in treno di Spencer fu la sua seconda sfida. C’erano alcuni senzatetto sul treno su cui Spencer saltò e gli chiesero di pagare una “tassa sul treno” per il viaggio. La “tassa sul treno” era solo il modo in cui i senzatetto cercavano di spremere Spencer: avevano visto che aveva delle belle cose e volevano rubargliele per fare un po’ di soldi. Sfortunatamente per loro, Spencer non ha mai voluto stare al gioco e ha finito per sparare a due di loro e mettere la ragazza fuori combattimento.

Spencer Dutton e Teonna Rainwater potrebbero incontrarsi dopo la seconda stagione di 1923, episodio 4?

Il mancato pagamento della tassa sul treno da parte di Spencer potrebbe anche metterlo su una rotta di collisione con Teonna Rainwater (Aminah Nieves) e il suo gruppo nella seconda stagione del 1923. Teonna, Runs His Horse (Michael Spears) e Pete Plenty Clouds (Jeremy Gauna) cavalcavano tutti con i cowboy nel loro ranch e, quando il loro lavoro giornaliero era finito, si sistemavano in un luna park. Alla fiera, Teonna trova alcuni dei manifesti di ricercata che Mamie Fossett (Jennifer Carpenter) aveva fatto di lei, il che significa essenzialmente che saranno di nuovo in fuga. Teonna non può restare con i cowboy: possono essere amichevoli, ma una taglia di 200 dollari potrebbe convincerli a rivoltarsi contro di lei.

Nel frattempo, anche Spencer è in fuga dalla legge. È ricercato per contrabbando dagli stessi poliziotti che hanno cercato di fregarlo e probabilmente sarà ricercato anche per l’omicidio dei due senzatetto sul treno. Dato che Spencer e Teonna sono entrambi in fuga e si trovano nella stessa zona, sembra che la seconda stagione del 1923 stia organizzando un incontro tra loro. Potrebbero anche unire le forze quando Fossett, padre Renaud (Sebastian Roché) e il maresciallo Kent (Jamie McShane) li troveranno. In ogni caso, Teonna potrebbe presto incontrare il suo primo Dutton nella seconda stagione del 1923.