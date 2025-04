Black Mirror Stagione 7, USS Callister: Into Infinity: la spiegazione del finale. Cosa succede all’equipaggio?

Black Mirror Stagione 7 torna nel mondo di “USS Callister” con il suo primo episodio sequel in assoluto della serie, “USS Callister: Into Infinity“.

L’originale “USS Callister“, che ha aperto la quarta stagione di Black Mirror, ha introdotto Robert Daly (Jesse Plemons), il sadico creatore del coinvolgente gioco spaziale Infinity. Robert ha creato il suo personale universo Infinity ispirato alla serie TV Space Fleet (ovvero la versione di Star Trek di Black Mirror). Ha poi popolato tale universo con cloni dei suoi colleghi, che ha torturato e mutilato a suo piacimento.

A differenza della maggior parte degli episodi di Black Mirror, “USS Callister” ha un lieto fine. I colleghi di Robert, guidati dalla programmatrice Nanette Cole (Cristin Milioti), riescono a fuggire nel più ampio mondo di Infinity, lasciando Robert a morire nel suo universo cancellato. (Il che significa che muore anche nel mondo reale.)

Eppure, come rivela “USS Callister: Into Infinity“, la vita a Infinity non è una passeggiata. Infinity ha 30 milioni di giocatori, tutti alla ricerca di battaglie spaziali in stile Star Wars e di un po’ di sano sparatutto vecchio stile. Ma mentre i giocatori di Infinity possono sempre rigenerarsi se muoiono, l’equipaggio della USS Callister no. Loro devono trovare una via d’uscita. Alla fine dell’episodio, ci riescono! Più o meno.

Cos’è il Cuore di Infinity?

Dopo mesi passati a rubare e derubare i giocatori di Infinity per sopravvivere, Nanette e il resto dell’equipaggio della USS Callister – Nate (Osy Ikhile), Elena (Milanka Brooks), Kabir (Paul G. Raymond) e Karl (Billy Magnussen) – decidono di dover cambiare strategia. Se riuscissero in qualche modo a creare il loro universo personale, proprio come Robert, potrebbero isolarsi da Infinity e vivere un’esistenza libera nello spazio.

Per creare quell’universo, dovrebbero accedere al codice sorgente, rappresentato da una maestosa struttura rotante nota come Cuore dell’Infinito. C’è solo un problema: solo due persone possono accedere al Cuore dell’Infinito. Robert Daly, morto sia nel mondo reale che nel gioco, e James Walton (Jimmi Simpson), il cui vero io è vivo, ma il cui io nel gioco è bruciato mentre riparava i propulsori della USS Callister durante la fuga da Robert. O forse no?

James Walton è ancora vivo in USS Callister: Into Infinity

Karl rivela che Walton ha una stanza sulla USS Callister, il che dovrebbe essere impossibile. Quando la nave si è resettata dopo aver lasciato l’universo di Robert, ha generato stanze per ogni giocatore vivente. Walton non era altro che nichilismo spaziale alla fine di “USS Callister”, quindi come poteva ottenere una stanza?

Nanette e Kabir pensano che se anche solo uno dei piccoli pezzi disintegrati di Walton fosse riuscito a superare il wormhole con la nave, sarebbe stato sufficiente a farlo riapparire come nuovo giocatore in Infinity. I nuovi giocatori, però, non riappaiono a bordo della nave: riappaiono su un nuovo pianeta.

L’equipaggio rintraccia il pianeta di Walton, ma non sono gli unici a cercarlo. Nel mondo reale, le segnalazioni di giocatori di Infinity senza tag hanno creato preoccupazione negli uffici di Infinity. Walton, in particolare, è sotto pressione, soprattutto quando un giornalista del New York Times rivela che un clonatore digitale di DNA (ovviamente illegale) è stato trovato sulla scrivania personale di Robert. Se i cloni sono presenti a Infinity, allora l’intera azienda è implicata in un crimine grave. Rendendosi conto che i criminali non sono altro che i loro cloni, Nanette e Walton si lanciano in Infinity e incontrano i loro sé stessi nel gioco. Esatto, stiamo assistendo a uno scontro tra cloni!

Mentre la vera Nanette vuole aiutare a liberare i cloni portandoli nel Cuore dell’Infinito, il vero Walton opta per una forma di insabbiamento omicida. Uccide Karl e cerca di uccidere il resto dell’equipaggio. Niente cloni significa niente prove, giusto?

Un omicidio è già abbastanza grave, ma c’è un lato più sinistro nelle azioni di Walton. Non pensa nemmeno di fare qualcosa di sbagliato, perché non vede i cloni del gioco come umani, nonostante la loro piena sensibilità. Ancora una volta, Black Mirror solleva interrogativi sulla coscienza digitale, ma “USS Callister” non si sofferma troppo su questo enigma filosofico. Piuttosto, ci lancia nuovi importanti colpi di scena. Innanzitutto, Nanette del mondo reale viene investita da un’auto mentre fugge da Walton, il che la porta al St. Juniper Hospital e induce Walton a sterminare i cloni.

Nel frattempo, Walton del gioco rivela perché la sua controparte del mondo reale è così contraria all’idea che l’equipaggio raggiunga il Cuore dell’Infinito. Non è perché non voglia che fuggano nel loro universo privato. È perché un clone digitale di Robert si trova nel Cuore dell’Infinito, impegnato a costruire il gioco.

“USS Callister” riporta in vita Robert Daly come clone digitale

Walton racconta le prime fasi dello sviluppo di Infinity al resto dell’equipaggio della USS Callister. Voleva espandere rapidamente l’universo del gioco più di quanto Robert potesse lavorare. “C’è solo un me”, gli dice Robert. Ma se non fosse così?

A quanto pare Walton è stato uno dei primi investitori nel clonatore digitale di DNA che Robert stava usando. La macchina proveniva originariamente dall’industria pornografica, con l’intento di creare un partner sessuale virtuale e senziente. Fortunatamente, considerata una violazione dei diritti umani, la tecnologia è stata messa al bando prima di entrare in produzione. Ma Walton ne ha conservata una copia e l’ha usata per clonare Robert nel gioco, così da poterci lavorare senza sosta dall’interno. Questo è ciò che si trova nel Cuore dell’Infinito: non il codice sorgente del gioco, ma un clone di Robert con poteri divini.

Nanette entra nel Cuore dell’Infinito per chiedere a Robert di mandare lei e l’equipaggio in un universo tutto loro. A prima vista, questo Robert è ben lontano dall’uomo crudele e vendicativo che abbiamo conosciuto in “USS Callister”. È riservato, soprattutto dopo eoni senza contatto umano, ma disposto ad aiutare Nanette dopo che lei gli ha raccontato cosa ha fatto il Robert originale. “Sono così deluso di me stesso”, le dice dopo aver ascoltato la storia di Nanette. “Quello che hai descritto non mi rispecchia. Sono un bravo ragazzo.”

Con queste ultime quattro parole – un segno distintivo di un uomo tossico che crede che le donne gli debbano qualcosa in cambio della sua gentilezza – il campanello d’allarme inizia a suonare. Robert lavora alla creazione dell’universo separato per i cloni, ma è chiaro che qualcosa non va. Per Nanette, il trauma del periodo trascorso sotto il comando di Robert persiste. Si affretta a placare il clone di Robert dopo avergli rivelato di non aver guardato Space Fleet, poi lo ascolta confrontare la sua situazione con diversi episodi della serie con un sorriso forzato stampato in faccia. Questa versione di Robert potrebbe non comprendere le dinamiche di potere distorte che derivano dal suo controllo sul gioco, ma Nanette certamente sì.

Il clone di Robert soccombe ai vecchi metodi di Robert

Fuori dal Cuore dell’Infinito, Walton, nel mondo reale, riesce a inviare un invito a una festa in-game a chiunque l’equipaggio della USS Callister abbia mai derubato. Mentre la battaglia infuria sopra di lui, Nanette continua la sua tesa visita a Robert. Le offre una scelta. Dopo l’incidente d’auto, il suo corpo nel mondo esterno è in stato di morte cerebrale ed è collegato a un monitor cerebrale. Robert potrebbe farle passare la coscienza attraverso quello, restituendole il corpo e la vita. Questo, però, distruggerebbe la USS Callister e tutti i suoi passeggeri. Dovrebbe salvare se stessa o l’equipaggio?

Nanette sceglie l’equipaggio, a quel punto Robert rivela che si è trattato di una prova, proprio come nell’episodio “Dilemma all’Avamposto 5” di Space Fleet. Può effettivamente creare l’universo tascabile e rimandare Nanette nel suo corpo.

“Hai detto che non potevi farlo”, dice Nanette. “Lo so“, risponde lui. “Ho dovuto fingere di non poterlo fare, così potevamo giocare a ruolo con tutta la storia della Flotta Spaziale.”

Ed eccolo: Nanette potrebbe essere nel garage di Robert, e potrebbe non indossare l’uniforme della Flotta Spaziale, ma è di nuovo intrappolata, costretta a mettere in scena la sua fantasia sulla Space Fleet.

La situazione peggiora ulteriormente quando Robert dice che copierà l’equipaggio nel nuovo universo invece di escluderli completamente da Infinity. Questo significa che l’insieme dei cloni di Infinity è destinato a essere braccato e ucciso, tutti tranne Nanette. Robert intende tenere la sua copia per sé. Dice che non le farà del male, ma Nanette, e chiunque abbia visto “USS Callister“, sa che non è vero. Infatti, Robert va dritto al punto e lo dimostra quando taglia la bocca a Nanette nel tentativo di farla tacere, un agghiacciante parallelo alla prima punizione che le infligge Robert nell’episodio originale. Il clone Robert sembra non comprendere appieno la portata dei suoi poteri, ma questo non gli impedisce di fare del male a Nanette.

Questa volta, però, Nanette prende il sopravvento, uccidendo il clone di Robert con la sciabola di Bargrad che aveva mostrato in precedenza nell’episodio. Ma con il clone di Robert scomparso, Infinity smette di funzionare e inizia a cancellarsi definitivamente.

Cosa succede all’equipaggio della USS Callister dopo che Infinity viene cancellato?

Nanette riesce a trovare il disco rigido che Robert le aveva detto avrebbe salvato tutti e lo inserisce nel suo computer “retrò”. Giusto in tempo: Infinity, persino tutti i suoi backup, si cancella definitivamente.

Nanette si sveglia in ospedale, ma non è sola. Senza alcun Infinity, l’equipaggio della USS Callister non è stato trasportato in un universo separato. Invece, sono nella testa di Nanette, in grado di vedere attraverso i suoi occhi (la situazione ricorda molto la sala controllo di Inside Out) e di parlarle tramite il suo telefono.

“USS Callister: Into Infinity” fa un salto in avanti di un paio di mesi. Walton è stato arrestato e Nanette e il resto dell’equipaggio sopravvissuto hanno elaborato un sistema: chiudono gli occhi quando si cambia, va in bagno o si rimorchia qualcuno. In cambio, lei permette loro di guardare The Real Housewives of Atlanta attraverso i suoi occhi. Oh, e a quanto pare sta cercando un modo per estrarli dalla sua testa, anche se non sembra che ci stia lavorando troppo.

Quindi ecco qua. L’equipaggio della USS Callister riesce finalmente a fuggire da Infinity, solo per ritrovarsi in una strana nuova situazione abitativa. Come per “USS Callister”, il finale di “USS Callister: Into Infinity” è tra i più leggeri di Black Mirror. Essere intrappolati nel cervello di qualcuno, o avere quattro coinquilini che vivono nel tuo cervello, sembra che potrebbe trasformarsi rapidamente in un incubo. Ma questa è una storia per un altro episodio sequel.

