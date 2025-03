Da rockstar ad assassino – Il caso Cantat: la storia vera dietro al documentario di Netflix

Dal punto di vista professionale, Bertrand Cantat ha segnatola scena musicale francese e internazionale insieme al suo gruppo Noir Désir, di cui era frontman. Il suo nome però è rimasto legato al feroce delitto che ha commesso nel 2003. Il documentario di Netflix è in questi giorni in Top 10 sulla piattaforma e racconta questa storia tragica e scioccante. Ecco la storia vera dietro Da rockstar ad assassino – Il caso Cantat.

Bertrand Cantat e Marie Trintignant

L’evento che ha segnato per sempre la vita di Bertrand Cantat (e non solo la sua) si verificò nel luglio del 2003. Durante una notte a Vilnius, in Lituania, la sua relazione con l’attrice Marie Trintignant – figlia del celebre attore Jean-Louis Trintignant – culminò in una tragedia irreparabile. Nel corso di un violento litigio all’interno di una stanza d’albergo, Cantat aggredì la donna con estrema brutalità, provocandole lesioni gravi, tra cui una frattura del setto nasale, gravi danni interni e un esteso edema cerebrale. Queste ferite la portarono rapidamente a uno stato di coma. Nonostante la gravità delle sue condizioni, il cantante non richiese immediatamente soccorso, lasciando trascorrere del tempo prezioso senza intervenire.

Nel cuore della notte, Cantat contattò Vincent Trintignant, fratello di Marie, confessandogli di averla colpita. I racconti su quanto accaduto successivamente divergono, ma è certo che Vincent, resosi conto della gravità della situazione solo al mattino, chiamò i soccorsi e la sorella fu trasferita d’urgenza all’ospedale universitario di Vilnius. Nel disperato tentativo di sottrarsi alle conseguenze, Cantat tentò di togliersi la vita ingerendo una combinazione di farmaci sedativi e antidepressivi. Nonostante i tentativi dei medici, Marie Trintignant fu trasportata in Francia, dove morì a causa delle complicazioni legate alle ferite subite.

Le indagini, condotte con la collaborazione delle autorità francesi e lituane, portarono alla luce prove mediche che confermarono la compatibilità tra le dichiarazioni di Cantat e le lesioni riscontrate nell’autopsia. I referti medici evidenziarono chiaramente la violenza dell’aggressione subita dalla donna. Il processo, celebrato a Vilnius nel marzo del 2004, si concluse con la condanna di Cantat a otto anni di reclusione per “omicidio commesso con intento indiretto e indeterminato”, un capo d’imputazione che non riconosceva l’intenzionalità diretta di uccidere, ma sanciva la responsabilità per condotta violenta e negligente che aveva portato alla morte della vittima.

L’opinione pubblica rimase profondamente scossa dalla vicenda, e il caso generò accesi dibattiti per anni. La pena, le successive misure di controllo e il possibile reinserimento sociale e artistico di Cantat divisero la popolazione. Nonostante la scarcerazione anticipata nel 2007 per buona condotta, il peso della tragedia di Vilnius continuò a incombere su ogni apparizione pubblica e sulla carriera del cantante. Numerosi commentatori hanno sottolineato come questo tragico episodio abbia rappresentato uno spartiacque nella vita di Cantat, ma anche nel dibattito sulla violenza di genere e sui diritti umani nel panorama culturale e mediatico europeo.

Bertrand Cantat e il suicidio della moglie

Come se la sua esistenza non fosse già segnata da tragedie, un altro drammatico evento sconvolse la vita di Bertrand Cantat. L’artista conobbe Krisztina Rády al Sziget Festival di Budapest nel 1993, e insieme ebbero due figli, Milo e Alice. Nonostante la separazione avvenuta nel 2003, la donna rimase al fianco di Cantat durante il processo per l’omicidio di Marie Trintignant e, dopo il suo rilascio, i due tornarono a vivere insieme. Tuttavia, il 10 gennaio 2010, Krisztina Rády si tolse la vita impiccandosi nella loro abitazione a Bordeaux mentre Cantat dormiva.

L’autopsia confermò il suicidio, senza evidenziare segni di violenza fisica da parte del cantante. Tuttavia, negli anni successivi, emersero accuse e controversie su presunti comportamenti violenti da parte di Cantat nei confronti della donna. Nonostante ciò, le indagini non trovarono prove che collegassero direttamente le sue azioni al tragico gesto di Krisztina Rády.