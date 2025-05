Ghosts – stagione 4, la spiegazione del finale: il futuro di Jay è inaspettatamente in pericolo

Il finale della quarta stagione di Ghosts è ormai storia, e ci sono molti elementi da analizzare per capire gli sviluppi immediati e futuri delle vicende di diversi personaggi e, nella rivelazione più scioccante di tutte, l’accordo involontario e letterale di Jay con il diavolo. Mentre la quarta stagione prepara il terreno per la trama principale della quinta, si snoda attraverso un arco narrativo centrale che vede protagonisti due fantasmi e il loro amore non corrisposto, oltre al ritorno del fantasma più inquietante della tenuta, determinato (o mandato dal cielo, a seconda dei punti di vista) a fermare i “mali” che affliggono il maniero.

Attraverso altre morti nella tenuta, la scoperta dei genitori e il perdono sia di uno starnuto costoso che di un presunto affronto dopo la morte, l’allegra banda di anime sfortunate ha superato un altro anno di Purgatorio. Anche se un particolare punto della trama sembra affrettato e un po’ artificioso, sappiamo che c’è un tema centrale e chiaro che guida tutta la prossima stagione: mantenere Jay vivo e al sicuro, e questo è quanto di più preoccupante possa esserci.

Spiegazione dell’accordo di Jay con Elias (e come questo determina il suo futuro)

Jay, cosa hai fatto e perché?!

Nel colpo di scena più scioccante dell’episodio e della stagione, Jay scopre di aver venduto la sua anima al diavolo, inavvertitamente, all’emissario del diavolo, Elias Woodstone, dopo aver parlato con la redattrice gastronomica del New York Magazine, che gli aveva detto che gli avrebbe dedicato un articolo di copertina su Mahesh dopo che il suo agente le aveva aiutato a venderglielo.

Elias, che riappare per la prima volta nella stagione 4, episodio 14, dopo essere stato “promosso” a demone e poter apparire fisicamente sulla Terra per raccogliere anime, lo informa che l’accordo è definitivo e gli fa presagire in modo inquietante che potrebbe rivedere Jay all’inferno prima del previsto, facendo cadere una luce dal soffitto che quasi lo uccide.

Jay ha trascorso la maggior parte della serie come personaggio secondario, poiché non può interagire con i fantasmi (ad eccezione del periodo in cui è diventato un fantasma accidentale nella stagione 4, episodio 9), e permettergli di partecipare a questa importante trama nella stagione 5 darà ulteriore risalto al suo personaggio mentre affronta la sua apparente morte imminente.

I fantasmi e Sam sono determinati ad aiutare Jay a stare fuori pericolo e, anche se al momento potrebbe non esserci via d’uscita per Jay, c’è un modo per tenere lontano Elias: riportarlo nella cripta in cui è morto.

Sam e Isaac debuttano con successo con il loro romanzo sui vampiri

Va tutto liscio (o quasi)

Si arriva al culmine di una trama secondaria della quarta stagione: Sam pubblica il romanzo di Isaac e la festa per il lancio del libro, inizialmente prevista a Manhattan, viene spostata a Woodstone su insistenza di Sam, poiché Isaac non avrebbe potuto partecipare a nulla fuori dalla proprietà. All’evento hanno partecipato numerosi editori importanti e, nonostante i tentativi di Patience di fermarlo, compreso il ritorno del suo scandaloso potere fantasma, Jay ha trasformato il negativo in positivo e l’evento è stato un successo strepitoso.

La festa di lancio a Manhattan è stata rivelata inconsapevolmente a Isaac attraverso una serie di equivoci: è stato rivelato per primo da Bela a Kyle, che è anche in grado di vedere i fantasmi, il quale lo ha poi detto a Pete mentre erano fuori dalla proprietà.

Ora che il romanzo di Isaac è completo e sembra che la scena letteraria newyorkese sia interessata al suo successo, la sua storia sarà finalmente raccontata e permetterà a Isaac di essere ricordato come avrebbe voluto, anche se non proprio nel modo in cui avrebbe voluto.

L’aiuto di Jay nel far sparire il sangue dal muro come parte dello spettacolo ha sicuramente contribuito a placare quello che avrebbe potuto essere un disastro per la prima lettura pubblica, ma il successo dell’evento permette di preparare il terreno per esplorarne il successo nella quinta stagione.

Cosa succederà ad Alberta e Pete dopo il loro bacio inaspettato

Inizia la storia d’amore tra Pete e Alberta

L’amore era nell’aria durante tutta la stagione, quando Alberta si è ritrovata ad innamorarsi di Pete in un modo che non era preparata ad affrontare, e dopo che gli altri fantasmi hanno bloccato Patience dicendole che Alberta aveva pensieri impuri su di lui, Patience l’ha costretta a rivelare i suoi segreti a tutto il gruppo di fantasmi in una cerimonia umiliante. All’insaputa di Alberta, Pete la sente dire ciò che prova veramente per lui e, anche se gli altri fantasmi pensano che lui abbia lasciato la proprietà per prendersi una pausa, lui torna e rivela di aver rotto con Donna per esplorare i suoi sentimenti per Alberta, e i due si baciano.

L’arco narrativo ha aggiunto più romanticismo alla stagione, mentre le anime navigano insieme nella loro eternità, e senza dubbio scopriremo di più sul loro amore e su dove andrà a parare nel corso della quinta stagione. Anche se non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine in questa serie, l’eternità aspetta e gli spiriti hanno tutto il tempo per capire chi e come ameranno nell’aldilà.

Patience ritorna ma se ne va (potrà tornare di nuovo?)

Sta per rendere la vita difficile a Woodstone Manor

Non sarebbe un evento a Woodstone senza una sorpresa scioccante, e la più inquietante si verifica quando Patience ritorna dalla terra e si ritrova nel bel mezzo della festa per il lancio del libro. Percependo il male nell’aria, è convinta di voler fermare l’evento, ma quando Jay trasforma il suo potere da fantasma in parte dello spettacolo, lei se ne va infuriata e imbarazzata, ma anche intenzionata a vendicarsi della casa.

Come sappiamo dalla sua esperienza con Isaac, Patience non perdona facilmente, e sembra destinata a tornare nella quinta stagione…

Durante un’intervista con la star di Ghosts Asher Grodman all’inizio di quest’anno, ha detto che gli spettatori dovrebbero essere “il più preoccupati possibile” per il ritorno di Patience, ma questa interazione non è sembrata particolarmente fuori dal comune fino alla fine. Come sappiamo dalla sua esperienza con Isaac, Patience non perdona facilmente e sembra destinata a tornare nella quinta stagione, questa volta per mostrare agli abitanti di Woodstone, vivi e morti, che non è una persona con cui si può scherzare.

In che altro modo il finale della quarta stagione di Ghosts prepara la quinta

Tante altre storie da raccontare per tutti i fantasmi

Il finale della quarta stagione di Ghosts prepara le trame principali e gli archi narrativi della quinta stagione, e potenzialmente della sesta, tra cui l’accordo di Jay con il diavolo e la storia d’amore tra Pete e Alberta. Vediamo anche la ricomparsa di Nigel, l’ex fidanzato di Isaac che lui ha lasciato all’altare nel finale della terza stagione, e un richiamo agli spettatori che la loro storia non è ancora finita, oltre a un breve promemoria del recente cambiamento nella vita sentimentale di Sass.

Ci sono ancora tantissime trame da seguire, tra cui il ritorno di Kyle a Woodstone ora che ha una relazione con Bela, e l’atteso ritorno di Chris, l’ultimo morto a Woodstone che sta paracadutandosi in giro per il mondo nell’aldilà. Con altre importanti domande ancora senza risposta, tra cui l’ultima morte di un fantasma principale ancora sconosciuta, la quinta stagione si preannuncia ricca di colpi di scena.